樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？

雖然樓價受經濟走勢欠佳、按揭息口趨升夾擊，由年初起持續回落，市場氣氛亦疲弱，但往往「有危就有機」，不少單位造價由高峰回落，甚至出現「2房價可買3房」的情況，吸引買家在淡市下出手，選購心水單位升級換樓。

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