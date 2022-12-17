樓價回落 2房價買3房 換樓好時機？ 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 雖然樓價受經濟走勢欠佳、按揭息口趨升夾擊，由年初起持續回落，市場氣氛亦疲弱，但往往「有危就有機」，不少單位造價由高峰回落，甚至出現「2房價可買3房」的情況，吸引買家在淡市下出手，選購心水單位升級換樓。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 今日 【3房筍盤推介】荃灣麗城花園 廳房望海景 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 你可能感興趣 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 今日 01:00 新春後或現小陽春 趁淡市買優質盤 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 今日 01:00 天水圍嘉湖山莊 「4字頭」可購淨3房 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 今日 01:00 【3房筍盤推介】將軍澳峻瀅I 裝修企理 最新專欄文章 更多 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 今日 【3房筍盤推介】荔枝角荔灣花園 低估價一成 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 今日 【3房筍盤推介】荔枝角美孚新邨 廳大房大 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 今日 【3房筍盤推介】鰂魚涌南豐新邨 入場3房 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 今日 富澤花園3房套 $1,220萬沽重回5年前水平 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 今日 【3房筍盤推介】屯門恒順園 四正實用 放盤 銀行 二手市場 麗港城 黃埔花園 盈翠半島 銀湖‧天峰 玖瓏山