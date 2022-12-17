  • 14°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價

置業家居 2022/12/17

分享：

分享：

全長1.8公里的將軍澳跨灣連接路，已於本周日（11日）通車，帶旺將軍澳全區交投，截至本周二（13日）已錄逾百宗成交，已為上月全月總成交量逾半；惟整體仍以低市價甚至蝕讓成交為主。

區內代理數據顯示，截至本

...

欄名 : 樓市熱話

最新專欄文章 更多

通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務
今日
通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務
「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底
今日
「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底
近6萬呎海景會所「CLUB 10」 引入多項綠色建築配套
2022/12/10
近6萬呎海景會所「CLUB 10」 引入多項綠色建築配套
廚房採趟門設計 不方便出入【獲90分】
2022/12/10
廚房採趟門設計 不方便出入【獲90分】
日出康城LP10 開揚海景
2022/12/10
日出康城LP10 開揚海景
上車盤 放盤 SAVANNAH 維景灣畔 MALIBU 新寶城 南豐廣場

上一篇文章

《豪宅年鑑》20周年紀念版 集齊印花換購

下一篇文章

「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？