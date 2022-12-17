將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 全長1.8公里的將軍澳跨灣連接路，已於本周日（11日）通車，帶旺將軍澳全區交投，截至本周二（13日）已錄逾百宗成交，已為上月全月總成交量逾半；惟整體仍以低市價甚至蝕讓成交為主。 區內代理數據顯示，截至本 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 今日 通車後增5條巴士綫 惟均非全日服務 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 今日 「蝴蝶」橋全長約1公里 登橋後風景盡收眼底 近6萬呎海景會所「CLUB 10」 引入多項綠色建築配套 2022/12/10 近6萬呎海景會所「CLUB 10」 引入多項綠色建築配套 廚房採趟門設計 不方便出入【獲90分】 2022/12/10 廚房採趟門設計 不方便出入【獲90分】 日出康城LP10 開揚海景 2022/12/10 日出康城LP10 開揚海景 上車盤 放盤 SAVANNAH 維景灣畔 MALIBU 新寶城 南豐廣場