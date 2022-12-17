將藍隧道通車 將軍澳二手旺市不旺價

全長1.8公里的將軍澳跨灣連接路，已於本周日（11日）通車，帶旺將軍澳全區交投，截至本周二（13日）已錄逾百宗成交，已為上月全月總成交量逾半；惟整體仍以低市價甚至蝕讓成交為主。

區內代理數據顯示，截至本

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