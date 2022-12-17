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油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨

置業家居 2022/12/17

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雖然聖誕長假期臨近，但部分新盤亦新增優惠應市，其中，由五礦地產發展的油塘蔚藍東岸，除推出置業優惠，近日亦夥拍地產代理推出低息按揭。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻指，蔚藍東岸提供688伙，累售412伙，套

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欄名 : 新盤速遞

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