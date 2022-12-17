油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 雖然聖誕長假期臨近，但部分新盤亦新增優惠應市，其中，由五礦地產發展的油塘蔚藍東岸，除推出置業優惠，近日亦夥拍地產代理推出低息按揭。 五礦地產營銷及市務總監黃少鴻指，蔚藍東岸提供688伙，累售412伙，套 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 2022/12/10 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 2022/11/19 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 2022/11/12 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 2022/11/12 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 2022/10/29 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 一手市場 蔚藍東岸 MIAMI QUAY I OMA by the Sea OMA OMA