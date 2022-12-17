  • 14°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起

置業家居 2022/12/17

分享：

分享：

位於珠海香洲區的華發綠洋灣，以供應山海景大宅為主，而且位處大灣區的中心地段。目前推售3至4房戶型，售價由￥520萬起。

項目為濱海豪宅設計，由華發股份發展，物業置身於大灣區海灣的中軸地段，為3大自貿區交

...

欄名 : 大灣區樓市

最新專欄文章 更多

粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起
2022/11/19
粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起
珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起
2022/11/12
珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起
格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起
2022/10/08
格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起
綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場
2022/09/17
綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場
肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起
2022/09/10
肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起
經濟 人民幣 豪宅 珠海 大灣區

上一篇文章

CCL終止9連跌 按周回升0.57%

下一篇文章

加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？