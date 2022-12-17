華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 位於珠海香洲區的華發綠洋灣，以供應山海景大宅為主，而且位處大灣區的中心地段。目前推售3至4房戶型，售價由￥520萬起。 項目為濱海豪宅設計，由華發股份發展，物業置身於大灣區海灣的中軸地段，為3大自貿區交 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 2022/11/19 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 2022/11/12 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 2022/10/08 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 2022/09/17 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 2022/09/10 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 經濟 人民幣 豪宅 珠海 大灣區