華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起

位於珠海香洲區的華發綠洋灣，以供應山海景大宅為主，而且位處大灣區的中心地段。目前推售3至4房戶型，售價由￥520萬起。

項目為濱海豪宅設計，由華發股份發展，物業置身於大灣區海灣的中軸地段，為3大自貿區交

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