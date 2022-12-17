加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 加拿大列治文配套完善，區內設有不少華人商場，吸引華人移居。是次介紹的住宅項目邵苑（ViewStar），位於市中心黃金地段，步行到興建中的Skytrain Capstan Station只需2分鐘，附近 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 2022/12/10 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 2022/12/03 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 2022/11/26 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 2022/11/19 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 2022/11/12 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 加拿大 海外物業 中原地產 加元