加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起

加拿大列治文配套完善，區內設有不少華人商場，吸引華人移居。是次介紹的住宅項目邵苑（ViewStar），位於市中心黃金地段，步行到興建中的Skytrain Capstan Station只需2分鐘，附近

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