房委/房協「白居二」 按揭大不同

政府於2013年及2015年先後推出兩輪「白居二」先導計劃，以協助中低收入家庭置業，因市場反應熱烈，計劃於2017年正式恒常化，並由2018年起實施。現時「白居二」與新居屋一樣，每年均設有配額，並會以抽籤形式決定購買資格，中籤者可於指定居屋第二市場以免補地價方式購買心儀單位。

今年新一批「白居二」買家獲發批准信及確認書之後，已紛紛加緊步伐物色單位入市，有報道指近月受惠「白居二」買家積極上車，帶動多區居屋交投有顯著急增。不過「白居二」買家選購單位時須注意，二手居屋市場分為房委會的「居者有其屋計劃」及房協的「住宅發售計劃」，兩者在申請按揭上要求及準則卻有所不同。

房委會擔保期25年 免壓測借九成

如購買房委會「居者有其屋計劃」的單位，可承造最高九成按揭，還款期最長為25年，按揭計劃可選擇P按或H按。由於有房委會擔保，銀行批核按揭時一般不需買家通過壓力測試。不過買家要注意樓齡問題，一般情況下，如該單位首次發售日期在19年內，最高可批九成按揭及25年還款期，但首次發售日期在19年以上，銀行有機會扣減按揭成數或還款年期。而房委會的擔保期為25年，如果單位樓齡為25年以上，最高按揭成數只有六成，並且需要進行壓力測試。

房協樓宇按揭 借九成需付保費

如購買房協「住宅發售計劃」的單位，銀行批核按揭時的要求與私樓相同，買家一般可承造六成按揭，如透過按揭保險計劃可承造最高九成按揭，但需要繳交保費，還款期最長為30年，按揭計劃可選擇P按、H按或定息按揭。另外，買家需要提供入息文件如糧單、稅單及銀行月結單等，同時亦需通過加2厘壓力測試。樓齡方面，銀行會以「75減樓齡」作為批核標準。

房委會單位及房協單位申請按揭上大有不同，要考慮的細節亦繁多，加上每間銀行審批按揭的準則並不一樣，如想省卻種種麻煩，建議可尋找大型專業的按揭中介作諮詢及協助選擇最適合的銀行及按揭計劃。

▲ 筆者提醒「白居二」準買家購買房委會及房協的單位，在申請按揭上要求及準則有所不同。