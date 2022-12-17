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Francfranc推人氣聖誕樹入門套裝

置業家居 2022/12/17

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今年秋冬以PHANTASIEN的虛構世界為主題，以天鵝絨、金銅金屬、釉藥、木紋等奢華材質，設計出華麗高貴，又帶活潑玩味的聖誕樹飾品。

此外，人氣聖誕樹入門套裝推出全新華麗金色，套裝齊備聖誕樹本體、掛飾、

...

欄名 : 家居頭條

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