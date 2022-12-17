各大品牌聖誕裝飾及家品 打造溫暖節日氣氛

Jingle bell，Jingle bell！又到年末最令人興奮的聖誕節，各大品牌紛紛推出不同類型的家居產品，迎接佳節來臨，不妨趁機入手進行家居布置，增添溫暖氛圍。

IKEA共度北歐溫馨聖誕

品牌全新推

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