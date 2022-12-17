複式大宅 如當代畫廊 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 現代畫廊與室內設計，看似風馬牛不相及。然而，設計總監Edward Lau為元朗2,000呎複式單位，改裝成為結合現代畫廊元素的特色家居。感覺通透舒服的大宅分上下兩層，下層拆了睡房後，令客飯廳與開放式廚 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 設計‧家 最新專欄文章 更多 收藏家夫婦 現代中式風家居 弧綫設計與建築融為一體 2022/12/10 收藏家夫婦 現代中式風家居 弧綫設計與建築融為一體 新婚部屋二分離衞浴 體現日本生活 2022/12/03 新婚部屋二分離衞浴 體現日本生活 法式豪宅 演繹輕奢風格 2022/11/26 法式豪宅 演繹輕奢風格 星漣海4房大宅 立體世界地圖牆 搶焦點 2022/11/19 星漣海4房大宅 立體世界地圖牆 搶焦點 182呎日式蝸居 閣樓連家具設計$14萬搞掂 2022/11/12 182呎日式蝸居 閣樓連家具設計$14萬搞掂 裝修設計 元朗 村屋 家具 退休