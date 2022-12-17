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複式大宅 如當代畫廊

置業家居 2022/12/17

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現代畫廊與室內設計，看似風馬牛不相及。然而，設計總監Edward Lau為元朗2,000呎複式單位，改裝成為結合現代畫廊元素的特色家居。感覺通透舒服的大宅分上下兩層，下層拆了睡房後，令客飯廳與開放式廚

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欄名 : 設計‧家

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