JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品

廚具家品百貨平台JimixSTORE旗艦店進駐PMQ（元創方）多年，今年11月起遷移到地面更大舖位，佔地2,800呎，店內集合5間本地商戶品牌，搜羅來自世界各地的廚具、食品及生活精品，當中不少價錢相宜

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