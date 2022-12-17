JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 廚具家品百貨平台JimixSTORE旗艦店進駐PMQ（元創方）多年，今年11月起遷移到地面更大舖位，佔地2,800呎，店內集合5間本地商戶品牌，搜羅來自世界各地的廚具、食品及生活精品，當中不少價錢相宜 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 今日 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 今日 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 2022/12/10 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 OSIM全新按摩系列迎聖誕 2022/12/10 OSIM全新按摩系列迎聖誕 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 2022/12/03 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 消費資訊 家品 廚具 家具