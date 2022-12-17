Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大

現今世代的家居風格多變，為迎合潮流，家品的外形不斷進化，連揚聲器的外形都層出不窮。丹麥品牌Bang & Olufsen推出由倫敦工作室LAYER設計師Benjamin Hubert創作的最新家用揚聲器

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