Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 氣味可以影響心情同時刻畫記憶，香港人熱愛旅行，還未來得及於疫情措施放寬後上機？本地品牌Olfaction N'選用搜羅自至世界各地材料，研製出獨有香氣，帶你先去一趟香薰旅行。 Olfaction N'標 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 今日 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 今日 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 2022/12/10 人氣藝術家Yinka Ilori 首間實體店揭幕 OSIM全新按摩系列迎聖誕 2022/12/10 OSIM全新按摩系列迎聖誕 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 2022/12/03 英國Wedgwood 12月倒數聖誕 消費資訊 太古廣場 Pacific Place 環保措施 天氣