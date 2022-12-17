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電暖氈暖笠笠過冬

置業家居 2022/12/17

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受東北季候風影響，天氣持續寒冷，氣溫更徘徊在10度左右。氣候變化帶來極端天氣，令夏天更熱、冬天更凍，或者今年冬天特別冷！電暖氈遠比暖風機及暖爐慳電，如家中已有電暖氈，使用前應檢查妥當確保安全。以下介紹

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欄名 : 影音家電

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