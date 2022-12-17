電暖氈暖笠笠過冬 置業家居 2022/12/17 分享： 分享： 受東北季候風影響，天氣持續寒冷，氣溫更徘徊在10度左右。氣候變化帶來極端天氣，令夏天更熱、冬天更凍，或者今年冬天特別冷！電暖氈遠比暖風機及暖爐慳電，如家中已有電暖氈，使用前應檢查妥當確保安全。以下介紹 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分 2022/11/26 Philips全新空氣蒸鍋 保留高達90%營養成分 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 2022/11/05 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 2022/11/05 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 2022/11/05 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 2022/10/01 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 家電 電費 中電 實惠家居 消費資訊 極端天氣 天氣