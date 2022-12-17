加快能源交通改革 迎新能源時代

將軍澳藍田隧道和將軍澳跨灣大橋日前正式通車，首個工作日交通暢順，看似已成功紓緩將軍澳隧道的塞車情況，亦令一些原本被市民覺得「山旮旯」的新發展區，頓時有了活力起來。過去數十年來，交通一向是香港生活的一個主要問題。幸好今屆特區政府有較多有相關經驗的官員領導，希望未來可以加快改革，令市民和公共交通服務供應商也能得益。

九巴及龍運巴士便於日前宣布，向政府申請加價，雖然申請幅度不足一成，但在經濟不景氣下，仍引起社會若干討論。在升斗市民眼中，所有公共事業加價，看起來都是同一回事，但事實上，與市民日常生活相關的不同公共事業，價格和營運規管政策可有很大分別。例如電力公司和巴士公司，在市民日常開支的「需求側」角度來看，表面是很相似，但當局相應的營運和利潤監管要求卻有很大分別。

油價升非獨市 巴士業務挑戰大

香港巴士公司業務在過去數年面臨的挑戰，主要來自「供應側」。油價佔巴士公司整體營運成本約11%，香港因沒有自己的油田和石油化工業，入口燃油價格受外圍環境影響持續上升。今年1月至10月期間，原油平均價格約102美元一桶，較去年同期平均僅約70美元一桶，增幅高達45.7%，與2020年全年平均約43美元一桶相比，更是貴一倍有多，令巴士公司營運成本無可避免地大增。

另一個重要問題，是工資開支上漲。以九巴及龍運為例，13,000名員工中大部分是前綫人員，員工工資佔總營運開支近6成。在當局的監管和社會的班次準時效率要求下，員工工作的安全和準時可靠度也是要求極高，沒有一般中小企的彈性。考慮到在困難的社會情況、市場環境、薪酬趨勢和疫情高危環境下，長時間工作的員工緊守崗位，九巴和龍運更在今年年中為全體員工加薪3.5%。

公營巴士明明經營風險較高，但盈利保證不單較其他公用事業低，甚至沒有官方保證；巴士車費調整機制限制多，當局也沒有為審批時間設限制或其他明文規定標準，過往曾經試過有車費調整申請的審批時間長達接近3年，令票價滯後於市場情況，而巴士公司須自行承擔等候審批期間的燃料價格變動。

有別於其他公營事業，巴士業務其實還要面對市場競爭。除的士及小巴外，近期例子是港鐵屯馬綫全綫開通後，九巴的日均客量總共減少逾10萬人次。今年上半年，九巴錄得除稅後虧損1.391億元，相比去年上半年除稅後虧損3,690萬元，增加了1.022億元，九巴在此情況下，申請少於一成加幅，可說是相當保守；龍運巴士更已連續11年沒有加價。

電力鐵路事業 經營保障較健全

相較於巴士公司的艱苦經營，同樣是公共事業的電力公司，當局對准許利潤保證等確保其經營環境的政策措施，卻是健全得多。根據當局的《管制計劃協議》，香港兩大電力公司實質是各佔半壁江山，無正面競爭，而且有8%准許回報率；據規定，電力公司的燃料價格變動可以實報實銷，毋須經政府審批，營運成本可大部分轉嫁用戶，所以在疫情下，電力公司盈利是可以不跌反升。再者，經濟不景下，市民要節省的，先是飲食，然後是租金，再想想節省交通費，卻相對較少有人說因經濟差而節省電費。

同樣道理，不論是鐵路網絡還是電力網絡，在本港營運時當局雖然對供應商的服務質素和可靠程度有嚴格要求，但同時也有市場份額的保證，以確保營運商的經營有可持續性；可是，在「以鐵路為骨幹」的公共交通運輸思維下，本港專營巴士公司不但要與鐵路和其他交通工具競爭，也要與其他巴士公司投標爭取經營路綫。巴士的經營風險較高，政策上卻無保證回報，相對其他公共事業而言，專營巴士的發牌和監管制度仍有很多需要進步的空間。

在多重打擊下，本港巴士公司仍維持服務的完善水平至今，其實又是一個要「說好的香港故事」。維持專營巴士公司的財務可持續性，對於巴士公司提供安全及優質的公共巴士服務十分重要；更重要的一點是，巴士公司也是一個很重要的僱主，提供大量工作機會，站在社會利益的大前提下，當局應考慮讓巴士公司有一個更理想、相對公平的營商環境，例如容許更頻密但幅度較小的票價調整，提升巴士公司財務的可持續性。

定長遠能源政策 應對未來變局

概括以上種種，筆者早前撰文討論重組中央政策組已指出，本港在整體營運上的一個經常性硬傷，就是缺乏本地能源行業。例如本港航空公司多年艱苦經營，就算近年於國際名列前茅，但盈利和支薪能力仍然薄弱，遠因就是香港沒有自己的油田，要「市價買油，市價賣票」，油價低時要應對減價戰，油價高時又要承受高成本，根本沒有空間計劃將來。

就算說香港的電力業，其實也是「市價買煤，市價賣電」。例如電力公司多有在印尼入口清潔煤，惟隨着東南亞的經濟發展，人家未來會否繼續賣煤予本港，也是未有討論。在能源政策上，特區政府多年來也是用「煮到來就食」的「執生」心態，最多要求承辦商在工程上要有高質量，確保對市民的供應穩定，如石化燃料耗盡後（專家估計在21世紀末可能發生）的香港會變成怎樣，則是未有長遠規劃。趁今日疫情進入後期，「開關」在即，當局可好好善用此機會，領導本港能源和交通行業進行較大規模的改革。

▲ 九巴及龍運巴士日前申請加價，加幅低於一成。（資料圖片）