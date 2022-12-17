加深了解國情 融入國家發展

全國人大、全國人大常委會、全國政協，有些香港市民仍然不太清楚這些國家機關的組成、功能和義務。

下屆全國人大港區代表剛在這星期順利選出，因我不再參選尋求連任，所以我擔任港區人大的崗位也接近尾聲。我是在2008年首次當選港區人大代表，當時正處於「十一五」規劃的中期，時任的國家主席為胡錦濤；15年後，經歷了3個「五年規劃」，現時由習近平主席領導國家進行「十四五」規劃。

能夠成為國家最高權力機關全國人大的一員，對我而言是一段非凡且極具啟發性的人生之旅。我承認在剛剛擔任人大之時，對國情、國家的政治架構、規劃、對外發展的長遠策略等，都未必有充分了解。

試想想，要參與監督一個擁有14億人口國家的憲法實施、制定法律、審批國民經濟和社會發展計劃等工作，實在絕不輕易，且更覺肩上的責任重大。

「五年規劃」 非紙上談兵

全國人大每年舉行一次會議、會期約兩星期，要討論及審批重要法律及人事任命。因每年才召開一次大會，故此全國人大設立全國人大常委會，以在全國人大閉會期間發揮最高國家權力機關的職能，現時全國人大常委會有175人，一般每兩個月舉行一次會議。

全國人大代表有接近3,000名，乃全球最大的立法機構。它有着廣泛代表性，由不同省、直轄市、軍隊代表、特別行政區、自治區代表所組成，全國56個民族也有代表。

當我在全國人大會議上，碰見其他穿戴不同、各有特色、持不同觀點的少數民族代表時，讓我印象很深刻，亦很高興看到除了漢族，全國所有其他民族都有代表。

我也認識到國家的「五年規劃」，並不是紙上談兵的遠景，而是實實在在的行動及政策落實。中國有遠大的目標，包括建設數萬公里的高鐵、把沿海地區從「世界工廠」轉變為研發和服務中心，再提升至讓創新驅動發展、2060年前實現碳中和等。

讓我最深刻的是，2015年底提出在2020年底消除絕對貧困的大膽目標，即涉及在5年內讓7,000萬人口脫貧！這是一個多麼艱難的績效指標！國家正式定下滅貧目標，實現「兩不愁三保障」（兩不愁指不愁吃、不愁穿；三保障即義務教育、基本醫療、住房安全有保障），而國家確實在5年內把如此龐大的貧困人口脫貧，當看到這樣的成績時，讓我敬佩讚歎！

在短短40年，按照世界銀行的全球絕對貧困標準衡量，中國的貧困人口減少了近8億，相當於美國人口的兩倍多，佔同期全球減貧人數近75%。

港當中外聯繫人 貢獻國家

多年的人大工作讓我深深體會，一個有着14億人口的大國，要處理的事務層面及規模之巨大及深入，並明白要不斷學習、自我增值，以應對眼前的挑戰及機遇。

此外，也讓我學會跳出香港，學習從一個更廣、更闊的角度，去看我所居住的地方、我的家園。中國乃全球第二大經濟體，亦是人口最多的國家，而香港是國家14億人口中的一個小城市，我們必須認清自己的定位，專注並鞏固自身優勢，以便更好地服務國家。若我們要成為連接外國與中國內地的聯繫人，我們首先必須認識及了解國家及國情，融入國家發展大局，為國家及香港作出貢獻。

過去15年在人大的工作，對我而言極具啟發和指導性，很感激有這個服務國家的機會，亦希望剛當選下屆港區人大的代表們會有共鳴。

▲ 全國人大港區代表選舉日前舉行，順利選出下屆代表。（中通社資料圖片）