外遊亦需防疫 避二次感染

近日本港每日新增新冠感染個案逾萬宗，加上污水檢測的病毒量也是極高水平，反映社區中有很多不同傳播鏈。不過，與以往不同，現時疫苗接種率較高，不少市民亦已經染疫痊癒，而且目前嚴重及死亡個案比率比以往低，醫療系統更有經驗分類和處理不同嚴重程度的患者，維持有效率而不超負荷的醫療服務。

旅遊熱點疫情頻仍 旅客風險增

經歷近3年的疫情煎熬，市民普遍渴望社會逐漸復常，特區政府亦從善如流，撤銷各類處所掃描「安心出行」的規定，亦撤銷抵港者「黃碼」，只保留「紅碼」及「藍碼」，這個變相「0＋0」安排，旅遊業及商界均表示歡迎；當局亦逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，並開始縮減定期檢測對象，只維持醫院管理局、安老院和殘疾人士院舍員工的定期檢測要求，至於學生則仍需每日快測。當局強調，這些鬆綁措施是根據科學實證及數據，證明這些改動令疫情惡化的機會不大。

除了本地生活逐步復常，適逢聖誕及新年假期在即，港人外遊的渴望尤其大，以往港人每年平均出埠11.4次，堪稱冠絕全球。最近有調查在月初訪問了600多位市民，嘗試了解港人外遊染疫情況以及防疫意向，發現高達75%受訪者曾於疫情肆虐期間外遊，當中27%在外遊期間染疫，更有兩成多人在外遊抵埗7天內染疫，平均染疫個案為2.5宗，反映感染人士外遊時防疫意識往往較鬆懈，很大機會與同行親友一同感染；至於在未來6個月，高達一半受訪者表示會考慮外遊，而當中最受歡迎的日本及韓國等地，雖然已完全放寬入境檢疫限制，但目前再面臨疫情高峰，例如日本在上月末單週確診人數已達78萬，令當地旅客感染風險大增。

康復者再染疫 死亡風險高兩倍

更令人擔心的是，66%受訪者表示，若在外地沒有規定，則不會佩戴口罩，其中23%更表示不介意在外地染疫；受訪者亦有一定誤解，認為新冠康復者一旦再染疫，症狀會較以前輕微，甚至沒有症狀。事實上，根據美國一份研究發現，若新冠康復者再染疫，死亡風險較首次感染高兩倍，住院風險亦較首次感染高近3倍。

況且，雖然康復者會產生中和抗體，但免疫有效期一般只能維持一至三個月，大部分在本港第5波疫情中感染的康復者，現時體內中和抗體有機會已跌至很低水平，如果不接種加強劑或二價疫苗，相信在外遊時的感染風險大增，出現嚴重症狀甚至死亡的風險亦較高。

接種加強劑 需兩周發揮效果

根據衞生防護中心的最新數據，上月本港安老院舍確診個案中，有三分之一屬二次感染，而長者及幼童免疫力相對較弱，如不接種加強劑，感染後出現嚴重併發症的機會亦將隨抗體水平下降而提升，情況令人關注。

至於會否在離港前接種新冠疫苗加強劑，調查亦發現，只有12%受訪人士會考慮接種，41%人並不了解加強劑需要兩星期才能發揮效果。當局有必要盡快擴大加強劑或二價疫苗的接種群，除了高危人士以外，亦須優先處理有公幹或外遊需要人士，盡早接種加強劑以提供保護；市民考慮外遊時，亦必須保護自己，在公共場合及室內空氣不流通的地方佩戴口罩，並預備足夠快測及相關藥物以備不時之需，減低出現重症須於外地留醫的機會。（文章只代表個人立場）