中國防疫管制鬆綁，有兩個迫切需面對的問題。一個是出入境，到底何時才入境中國至少減辣至「0＋3」，不用集中酒店隔離。就算未有確切公布，好多內地朋友都蠢蠢欲動要出國了，紛紛晒出重新拿到的入境外國五年簽證。搶先一步已出國的，是各種談大單的招商團，上周有一團高調宣傳，代表浙江省出發的包機去歐洲，浩浩蕩蕩據報爭取了上千億元人民幣的生意回來。

傳了很久的明年一月九日宣告通關不用集中隔離，則到截稿時其實都沒收到正式官方公報，不知吹吹下是否真能成事。但實際上，已聽到一些確切的入境不用隔離於酒店，直接回家監測的案例。另一個朋友，則是酒店隔了五天之後就走得，返到家中基本上無人管，出入自如。所以說，肯定是在放鬆，一月份該能成事，甚至更早。

但另一個問題可能更難解決，在各方宣傳了要打一場高感染率的仗之時，消費意慾及實際消費數字都會降低，實在沒信心外出消費了。而去過一些商場，甚麼碼都真不用掃了，但商場的人流顯然未曾回來。而電商一般只傾向銷賣平價貨品，中產和奢侈消費市場短時間未能看好。

更大衝擊，是大家一下子都難以接受，先前明明說到必須社會動態清零，怎會過一周後，突然感染率那麼高都無所謂？

配合這種「感染都無所謂」的新敘事，見到社交媒體上，不斷放出及廣傳不同名人中招但一兩周就好過來轉陰的視頻，的確是個每人積極配合宣傳的社會。換轉是一個月前，相信這些視頻都會被刪或堵流。

實在太多陽性個案，以至「陽人」現都容許上班。朋友的公司把陰陽者的房間區分，那個還沒被感染的工作間，暫叫「陰間」。