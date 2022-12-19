駕駛時見到前面車輛尾窗貼紙，寫着：「唔係好熟，切勿跟車太貼」，不禁會心微笑，這也是做人做事很啱使的一句，職場尤甚。打工仔受人二分四，好難唔跟老細路綫走，但點跟呢？得看個人智慧。

職場上，如何最容易暴露自己零智慧呢？

一、老細說話，零智慧友七情上面乘N倍跟足老細口水尾，毫無餘地和落台階留給自己。首先，其實零智慧友想點呢？想在老細面前爭取表現（/表演）？有否想過老細係咪鍾意你咁樣？要在老細面前有表現，職場人應懂得：凡是在你手之事，先不要變成眾人面前滑稽、non-sense，又或離譜之作，若次次事情都硬係搞到唔多掂（有時還累及他人）、肉酸或尷尬收場，那就是明顯零智慧，老細看在眼內，心裏有數。從老細視覺去看：「老老實實，同你唔係好熟，做嘢唔多掂就咪挨到咁埋影響（/衰）我。通常花心神想在老細面前表演之人，其實在老細眼中，是沒有實在表現之輩。

二、駕駛者都知，車輛之間至少要保持兩秒距離，倘若前後車輛像鼻子貼屁股那樣，萬一前車有咩依郁，如忽然剎車、掟彎或飄移，那後面死跟的那位必然炒車，到時車毁人亡就是自己的責任。職場處境也是，做得老細的，隨時有瞓醒覺就改變主意之情況，做細的，若當初誓神劈願、言之鑿鑿、死都要做、唔做會死，然後突然老細一個腦筋急轉彎改變主意，噢，當初說到毫無轉彎餘地、誓死跟隨的那位小職員，如何若無其事而又不失顏面地迅速改口呢？尷尬啊！職場智慧：幫老細execution（執行）時，要醒目保持一點自身安全的距離，若在眾目睽睽下，再三炒車，等於自曝做事唔掂、人事唔掂、決策唔掂的零智慧。

為免不同人對「零」的定義有不同理解，容我略釋：「零」是指「沒有」、zero、absence of之意。出來做事，智慧清零好弊，明明想在老細面前大肆表現（/表演）一番，卻總落得自曝其短之收場。