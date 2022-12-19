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自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食

副刊版 2022/12/19

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每年聖誕少不了準備豐盛大餐，全綫一田超市及特別展場由即日至12月27日舉行一田聖誕食品節，有多款肉類及海鮮、速食美饌等，就算在家中亦充滿聖誕氛圍，與好友盡情狂歡。

首先，以餐前小食為聖誕大餐揭開序幕，包

...

欄名 : 新鮮熱辣

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