Pret A Manger推出聖誕美食 副刊版 2022/12/19 分享： 分享： 今年聖誕節Pret A Manger推出多款應節輕食，包括聖誕精選火雞午餐三文治，以火雞搭配穀物麵包，再配上紅莓醬、嫩菠菜、脆洋葱及蛋黃醬，充滿聖誕風味。心儀法包的便可選聖誕火雞法式長麵包，口感煙韌的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 網上抽籤買 2022 聖誕限量 BE@RBRICK 2022/12/14 網上抽籤買 2022 聖誕限量 BE@RBRICK SEN孩子使用說明書 2022/12/13 SEN孩子使用說明書 evian 全新有氣天然礦泉水登場 2022/12/12 evian 全新有氣天然礦泉水登場 《邁藝：邁步．我路》終期展演 2022/12/10 《邁藝：邁步．我路》終期展演 尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳全新冬季5道菜嘗味菜譜 2022/12/09 尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳全新冬季5道菜嘗味菜譜 英國 設計 餐廳 美食 蛋 聖誕節 麵包 雞肉 午餐 瑞典