Pret A Manger推出聖誕美食

今年聖誕節Pret A Manger推出多款應節輕食，包括聖誕精選火雞午餐三文治，以火雞搭配穀物麵包，再配上紅莓醬、嫩菠菜、脆洋葱及蛋黃醬，充滿聖誕風味。心儀法包的便可選聖誕火雞法式長麵包，口感煙韌的

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