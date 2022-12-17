人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 國際版 2022/12/17 分享： 分享： 英國近期一項調查指，近四分一失業年輕人拒投職場，多達3成受訪者認為永遠無法實現自己職業抱負，近6成半更坦言難以找到一份「筍工」，反映年輕人對職場態度悲觀。 是次介紹的好書名為《Not Working： ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 2022/12/16 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 2022/12/10 貢獻酒文化有功 為女性乾杯 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 2022/12/09 酒文化歷史女性貢獻良多 吧檯設計影響至今 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 2022/12/03 零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 就業 失業 通脹 失業率 經濟 減息 補貼