人力需求勁 為何薪金追不上通脹？

英國近期一項調查指，近四分一失業年輕人拒投職場，多達3成受訪者認為永遠無法實現自己職業抱負，近6成半更坦言難以找到一份「筍工」，反映年輕人對職場態度悲觀。

是次介紹的好書名為《Not Working：

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