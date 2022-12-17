克摩疲兵交戰 後備力量勝負關鍵

克羅地亞與摩洛哥的季軍戰於今晚（17日）上演，兩隊於今屆賽事均獲好評，惟同樣面對傷疲問題，替補球員的表現勢成勝負關鍵。

莫迪歷等老將或倦勤

上屆亞軍克羅地亞今屆表現未有走樣。惟在16強及8強均踢足120分鐘，體能肯定受到影響。上仗對阿根廷一役，明顯跟不上對手節奏，被美斯予取予求，球隊所失的第3球便是年僅20歲的中堅加華度爾，被美斯假身騙過所造成。

莫迪歷、比列錫及洛夫雲等年過30的主將，此戰或倦勤，前鋒般奴柏高域、米斯拿夫柯錫、中場馬積等球員有望正選上陣，感受大賽氣氛。

今屆賽事最大驚喜之一的摩洛哥，先後淘汰西班牙及葡萄牙，贏得不少掌聲。上仗面對法國雖然早段已落後一球，但球隊踢來不慌不忙，採取主動下製造不少有威脅攻勢。這支今屆以防守見稱的球隊，證明亦有主攻本錢。

摩洛哥在淘汰賽階段比克羅地亞少踢30分鐘加時，惟比格仔軍少一日休息，傷兵問題也較嚴重，防綫更是重災區。主力中堅阿古特及路曼沙斯皆有傷，小將賓朗尼、艾迪耶阿拿等或有機會披甲。

摩洛哥防綫傷兵嚴重

無獨有偶，雙方曾於上月分賽組碰頭，結果0比0悶和未分高下。今仗來到季軍戰，壓力相對較小，球員可放下心理包袱，有望合演更精采的比賽。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強