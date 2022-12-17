萬眾矚目的世界盃決賽將於周日（18日）晚上11時展開，世盃最後一戰、矢志奪標的美斯將率領阿根廷，與力爭衞冕的法國交鋒。究竟哪隊可捧走大力神盃，兼為球衣上的隊徽添上第3顆星，明晚自有分曉。

阿根廷於準決賽以3比0擊敗克羅地亞，繼2014年巴西世界盃後再度晉身決賽。美斯上場憑12碼先開紀錄，加上下半場個人獨闖禁區助攻予艾華利斯入球，令他在今屆第4度成為賽事最佳球員。美斯亦以5個入球，與對手兼巴黎聖日耳門隊友麥巴比並列射手榜首位。

冀以最好方式 完成比賽

雖然美斯上場開賽初段按揉左腳後大腿，並面露不適表情，惹來外界憂慮美斯可能帶傷踢畢全場，或加劇傷勢影響他在決賽上陣的機會。但門將達米安馬天尼斯賽後受訪時表明，美斯並無受傷。而美斯亦表示，周日的決賽將會是他在世界盃最後一場比賽，「距離下屆還有很多年，我想已經無法繼續參加，故希望以最好的方式完成比賽。」

領隊史卡朗尼表示，美斯是史上最偉大球員，每次落場都能激勵隊友。他帶領阿根廷殺入決賽後不禁落淚，稱獲得國民的支持令他十分感動，並正在創造歷史。

法國於另一場4強賽兩球淨勝摩洛哥，但隊內傳出壞消息，繼烏柏美卡奴及拉比奧特後，京士利高文於周四（15日）亦出現發燒情況。領隊迪甘斯表示，隊內已有數個流感徵狀個案，相信是因為球員過度勞累，導致免疫力下降而生病，正採取措施確保不會在隊內傳播。

另一方面，有消息指已因傷退隊的賓施馬，獲所屬球會皇家馬德里「開綠燈」，可歸隊為「高盧雄雞」上陣。惟據西班牙媒體報道，這名應屆金球獎得主決定留在馬德里。據指是因為迪甘斯被問及賓施馬歸隊的可能性回應冷淡，令賓施馬感到不快。

兩隊上屆對碰 曾演入球騷

可是，法國體育部長卡斯特拉向當地電視台表示，總統馬克龍正力邀賓施馬、簡迪等因傷缺席世界盃的球員，於決賽日前往卡塔爾，故賓施馬最終會否為法國披甲仍存變數。現場見證法國晉身決賽的馬克龍，賽後大讚迪甘斯領軍出色，更開腔希望對方繼續執教。

兩隊上屆於16強碰頭並上演入球騷，法國終以4比3擊敗阿根廷，踏出當屆奪冠重要一步。今次決賽或有機會再度出現大手交易，兩大首席射手美斯及麥巴比即使未有取得入球，但仍有能力為隊友鋪橋搭路，以及引開對方守衞注意，讓隊友獲得更多空間爭取入球。即使兩人同遭嚴密看管，但阿根廷有近況不俗的艾華利斯，法國則有「入球王」基奧特及基沙文穿針引綫，進攻上不成問題。

今場勝負的分野或取決於兩大門將--達米安馬天尼斯及洛里斯的表現，前者演出愈見信心，更力得美斯信任；後者雖經驗豐富，但在淘汰賽階段卻偶見「蝦碌」，穩定性略有不足。兩隊前、中、後3綫均具一綫實力，周日有望上演一場精采決賽。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

▲ 阿根廷──美斯（右）（路透社圖片）

▲ 阿根廷──艾華利斯（路透社圖片）

▲ 法國──麥巴比（法新社圖片）

▲ 法國──基沙文（法新社圖片）