綠置居攪珠後 可帶動睇樓量 地產版 2022/12/19 分享： 分享： 新一期「綠置居2022」已攪珠，預計明年第1季便可以獲安排揀樓，在這裏筆者先恭喜抽中首5個號碼的幸運人士，希望他們能藉這個機會選擇到合適單位上車。 今次綠置居共收到6.2萬份申請，當中4.5萬份屬於「居 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 2022/12/15 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 樓股是否仍相向而行？ 2022/12/14 樓股是否仍相向而行？ 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 2022/12/13 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 2022/12/13 菜販肉店緣何轉戰 民生區街舖營生？ 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 2022/12/12 簡約公屋建築成本 對樓價有支持作用 綠置居 油塘 謝順禮 嘉興地產 居屋二手市場 清濤苑 高宏苑 錦柏苑 二手市場 馬鞍山