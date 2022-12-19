綠置居攪珠後 可帶動睇樓量

新一期「綠置居2022」已攪珠，預計明年第1季便可以獲安排揀樓，在這裏筆者先恭喜抽中首5個號碼的幸運人士，希望他們能藉這個機會選擇到合適單位上車。

今次綠置居共收到6.2萬份申請，當中4.5萬份屬於「居

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