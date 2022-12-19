美斯C朗MBS 綠茵球王與沙漠梟雄

卡塔爾世界盃「諸神黃昏」，可能是「絕代雙驕」美斯、C朗拿度的最後一屆。讀者看到本文時，率「潘帕斯雄鷹」阿根廷挺進決賽的美斯，能否翱翔絕頂一捧大力神盃，懸念已經解開。可惜葡萄牙早已奏起法朵怨曲，8強出局。C朗、美斯兩大球王無緣在世界盃尖峰對決，為球壇留下一點遺憾。

有所盼的是，就在卡塔爾不遠處，出了個「沙漠梟雄」，他就是人稱「MBS」的沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。此人爭議不少，同時有雄心和視野，財力更是驚天。因為MBS，美斯、C朗將來也許會在沙漠繼續過招。

不管你不喜歡誰或更喜歡誰，美斯、C朗都是公認的當代兩大超班球員。兩人一覽眾山小，好比網球界的費達拿和拿度、F1界的保魯斯和冼拿、三國的周瑜和諸葛亮。

美斯本屆超越前輩巴迪斯圖達，成為阿根廷隊史中世界盃神射手，也是世界盃入球最多現役球員。美斯征卡塔爾前，曾奪41項大賽錦標，包括10次西甲、7次西班牙國王盃、4次歐聯等冠軍，超過C朗的34項。他已獲7座金球獎和6座歐洲金靴獎，比C朗各多兩座。

但論累計入球，C朗至今略勝一籌，以總數約820球，超過美斯的約800球。不管怎說，兩人都已拋離巴西球王比利、德國「轟炸機」梅拿等名宿，而最接近的現役球員，已要數未到600球的波蘭前鋒利雲度夫斯基、瑞典前鋒伊巴謙莫域。

美斯低調內斂 C朗性情中人

美斯、C朗成就接近，性格大不同。美斯8強戰後與荷蘭球員言語衝突，可謂難得一見。他向來較為低調內斂，表現謙遜，堪稱好好先生。美斯離開巴塞隆拿轉會巴黎聖日耳門（PSG），與他再做隊友的後輩尼馬讓出10號球衣，他卻沒有接受，反而選擇做個30號「小將」，這是他在巴塞的首個號碼，而當年10號是「細哨」朗拿甸奴。

C朗則是風頭躉和性情中人。他在小組賽被換下時怒懟南韓球員，場面並不讓人意外，和曼聯鬧翻後就更是如此。C朗即使已不在顛峰狀態，去年重返曼聯仍老實不客氣，要了本來另有所屬、在隊中富有傳奇色彩的7號，穿起昔日簡東拿、碧咸，以及他少年時作為紅魔新星的號碼。

「壞男孩」作風也許反而增強了「萬人迷」屬性。C朗在Instagram和Facebook分別有逾5億和1.6億粉絲，均為吸粉最多個人，在Twitter亦吸粉逾億排第6。相對而言，美斯IG榜上緊隨C朗排第二，亦只有約3.9億粉絲。

所幸美斯、C朗並無「既生瑜，何生亮」，而是惺惺相惜。世界盃前，名牌LV請來他們拍（雖是合成的）同框照，美斯手捧下巴，C朗手托臉龐，兩人下象棋。廣告標語為「勝利市一種心態（Victory is a State of Mind）」。有意思的是，棋局是2017年挪威大師卡爾森與美籍日裔對手中村光經典和局的復刻。

絕代雙驕世界盃謝幕之際，一顆新晉巨星照耀阿拉伯沙漠。此人是政治、能源和投資巨星，他的生活有如搖滾巨星，而美斯和C朗這些足球巨星，都可能成為他將沙特打造成星級國家的助力者。

數世界盃場邊搶鏡角色，肯定有沙特王儲MBS。上屆揭幕戰他親赴莫斯科，捧場沙特對東道主俄羅斯，與俄總統普京同座。今屆揭幕戰雖沒沙特，但他照到多哈觀賽，力撑卡塔爾辦好盛事，還披上卡國旗顏色圍巾。須知沙特5年前才不滿卡塔爾「親伊朗」而斷交並發起封鎖，今日一幕實在出人意表。卡塔爾埃米爾亦投桃報李，在小組賽沙特爆冷贏阿根廷時披上沙特國旗同慶。

37歲MBS自是充滿爭議的沙漠梟雄。他被指是肢解記者卡舒吉幕後主腦，美國總統拜登斥他「賤民」，中東區內反對者更稱他「小薩達姆」。但MBS也是個具有魄力和手腕的改革者，被視為沙特王國的希望。

MBS父王薩勒曼2017年改變「兄終弟及」傳統，廢掉原王儲立MBS，後者彼時已是防長及「經濟發展委員會」主席兩年，掌握軍政大權。MBS自此正式成為實際掌門人，王國80多年也終把權力傳至第3代，並實現年輕化。MBS快速行動，數月後藉一次會議軟禁其他王室成員，逼對方上繳「貪款」並表忠才放人，一舉肅清了王室內部，也就是整個沙特建制的山頭。

公共投資基金 MBS私人投資

MBS作為最大石油出口國王室年輕一員，上位前已過着巨星般的生活。微軟創辦人蓋茨也只是租的超級遊艇Serene，MBS以5億美元一口氣拿走，艇上擺了達文西名畫《救世主》，盛惠4.5億美元。他據報還曾經安排150位模特兒，在馬爾代夫私人小島與自己開派對。

MBS上位後，更掌握沙特6,000億美元「公共投資基金（PIF）」。縱這主權基金某程度上成了MBS的私人投資，持倉反映了巨星的愛好，但同時也是為了沙特未來擺脫石油有更多選擇。美國電子遊戲三巨頭暴雪、EA、Take-Two齊齊名列PIF十大持倉股，排首位的則是Tesla Model S原工程師Peter Rawlinson自立門戶的品牌Lucid。

PIF規模超越卡塔爾的約4,500億、趕阿聯酋的約8,000億，着眼2030年2萬億。MBS亦正參考鄰國經濟多樣化道路。他11月底公布打造中東航空新樞紐大計，成立新航空公司，新建利雅德機場6條平衡跑道，2030年待客1.2億人次，比疫前全球之最亞特蘭大機場還多1成。

沙特體育部長 揚言打包「美C」

也正如卡塔爾買PSG、阿聯酋買曼城，PIF也買了紐卡素，銳意以體育提升國家形象。沙特正夥埃及、希臘申辦2030年世界盃。C朗離開曼聯，上周被揭到皇馬獨自訓練，沙特聯賽則以2億歐元年薪招手。至於美斯，5月起已擔任沙特旅遊大使，他明年與PSG約滿，前程惹人聯想。沙特體育部長說：兩個都想要！

沙特更有鄰國無法比擬的政經影響力，讓MBS吒叱外交風雲。他和拜登碰拳，轉頭與俄羅斯減產，同時靠攏中國，研人民幣結算。MBS的沙特「願景2030」對接一帶一路，欲在沙漠中心，興建長170公里綫形城市The Line，城內會沒有汽車、零碳排放，現代化摩天建築之下會種滿植物。正當不少人還以為這是不可能的「大忽悠」，衛星照顯示，百多公里地帶10月已開挖！

美斯、C朗的「勝利市一種心態」，用於MBS身上也許同樣恰如其分！

▲ 沙特阿拉伯王儲穆罕默德雖爭議不少，但同時有雄心和視野，財力更是驚天。（路透社資料圖片）