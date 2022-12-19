三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 行政人員版 2022/12/19 分享： 分享： 三星（Samsung）與蘋果（Apple）都是智能手機行業巨頭，一直都在爭奪行業霸主地位，而三星更一直以拍影片、發文章嘲諷蘋果為樂，近日又再次在微博發布以世界盃為主題的新廣告，但實際是諷刺蘋果 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 今日 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 2022/12/16 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務 2022/12/16 微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 2022/12/15 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 2022/12/15 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 智能手機 Apple 廣告 廣告 iPhone Samsung