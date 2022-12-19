  • 11°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機

行政人員版 2022/12/19

分享：

分享：

三星（Samsung）與蘋果（Apple）都是智能手機行業巨頭，一直都在爭奪行業霸主地位，而三星更一直以拍影片、發文章嘲諷蘋果為樂，近日又再次在微博發布以世界盃為主題的新廣告，但實際是諷刺蘋果

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力
今日
Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力
世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹
2022/12/16
世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹
微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務
2022/12/16
微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務
韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米
2022/12/15
韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米
Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊
2022/12/15
Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊
科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 智能手機 Apple 廣告 廣告 iPhone Samsung

上一篇文章

Meta微軟等科企聯手 挑戰Google Maps

下一篇文章

Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？