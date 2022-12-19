Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力

Tesla除了發展電動車外，也積極開拓電力市場，其中的能源產品Powerwall儲能電池讓家庭不需依賴傳統電網。Tesla進一步拓展相關業務，宣布在美國德州推出Tesla Electric電力服務，民

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入