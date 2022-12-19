Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 行政人員版 2022/12/19 分享： 分享： Tesla除了發展電動車外，也積極開拓電力市場，其中的能源產品Powerwall儲能電池讓家庭不需依賴傳統電網。Tesla進一步拓展相關業務，宣布在美國德州推出Tesla Electric電力服務，民 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 今日 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 2022/12/16 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務 2022/12/16 微軟夥衛星公司 擴非洲美洲網絡服務 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 2022/12/15 韓衛星導航增強系統 定位誤差縮至1米 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 2022/12/15 Meta發布共享工具 助過濾網絡不良資訊 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 電力 美國 服務 產品 Tesla