黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些

港府早前就黎智英案是否可請海外大狀辦案，提請人大釋法，不過，人大卻對港府的提請「已讀未回」。

指對香港社會衝擊較少

繼全國人大常委譚耀宗日前轉口風，全國僑聯副主席盧文端昨日也指，若可透過本地處理會好些，對

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入