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黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些

政治版 2022/12/19

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港府早前就黎智英案是否可請海外大狀辦案，提請人大釋法，不過，人大卻對港府的提請「已讀未回」。

指對香港社會衝擊較少

繼全國人大常委譚耀宗日前轉口風，全國僑聯副主席盧文端昨日也指，若可透過本地處理會好些，對

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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