可持續發展成營商關鍵字　中電提供多元措施助減碳「商」贏

碳中和是近幾年環境、社會及管治（ESG）議題上的熱門關鍵字，除了投資者關注以外，也有些企業的國際客戶要求提供產品的碳排放數據。隨著香港政府力爭在2050年達致碳中和並公布《香港氣候行動藍圖2050》，愈來愈多企業已將可持續發展融入業務發展之中，以創造長遠價值為目標，提升自身的競爭優勢。

減碳是企業可持續發展的重要指標。為了鼓勵工商界積極加入低碳行列，中電連續五屆舉辦年度「創新節能企業大獎」（大獎），表揚企業和機構在節能減碳上的傑出表現。今年，大獎以「減碳商贏 #Energise Together」為主題，鼓勵業界善用創新科技實踐低碳轉型，以提高能源效益及減低營運開支。

大獎獲工商界積極響應，近600間來自政府部門、各行各業的商業機構、中小企、非牟利機構以及學校，踴躍競逐不同獎項，充分展示業界對節能減碳的支持。評審團從當中選出63間節能表現傑出的機構，頒發獎項。

要達至減碳與營商的雙贏，企業可以從不同角度入手。中電的「創新節能企業大獎」就為企業提供了方向，大獎的獎項分為「低碳管理」、「創新方案」、「能源管理」以及「可持續願景」四大範疇。企業可以循這四個方向計劃節能減碳方案，並善用創新科技以提升能源效益，投入低碳營商。

新設可持續願景大獎 切合低碳轉型大趨勢

為實現低碳未來的願景，將可持續發展融入營運中的每個環節是重要的一步。事實上，不同界別的企業及機構，已全方位在業務上推出不同的實踐方案，當中包括銀行、物業管理公司以及餐飲業等等。中電特此頒發「可持續願景大獎」予7間表現特出的企業及機構(見名單如下)，以表揚他們在能源管理方面具長遠和具體規劃，推進可持續發展路線圖。

▲ 2022可持續願景大獎得獎機構

部份得獎機構分享：

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多管齊下助各行各業邁向碳中和

要建構可持續發展的未來，需要社會各界群策群力。中電為客戶推出一站式的可持續發展配套服務，涵蓋可再生能源、電氣化、以及電池儲能系統，支援各行各業提升能源效益，達成減碳目標。

減碳的其中一大途徑是採用潔淨能源。中電推出「可再生能源上網電價」及「可再生能源證書」計劃，鼓勵企業參與本地可再生能源發展。客戶可參加中電「上網電價」計劃，縮短投資在可再生能源系統的回本期。而「可再生能源證書」則讓企業以靈活簡易的模式，減少在日常營運上用電所產生的碳排放，助企業達至淨零碳排放。

中電一直與政府和相關持份者合作，積極推動本港電氣化。為了達致2050年前香港車輛零排放的願景，中電支持各種電動公共交通工具的試驗計劃、發展工商用電動車隊等。中電並提供一站式電動車方案，以推動電動車普及化並減少路邊碳排放。

中電亦致力推廣建築工地電氣化，鼓勵業界使用電池儲能系統替代柴油發電機，為工地用的機械提供電力，並就採用電池儲能系統提供諮詢服務，支持建造業減碳。

建築物用電佔全港能源需求較大的比重，為此，中電提供免費能源審核服務及不同的資助計劃，支援工商界提升樓宇的能源效益、減低營運成本。其中，中電「綠適樓宇基金」提供高達50萬港元，資助住宅及工商樓宇在其公用地方進行節能改善工程；同時推出「節能設備升級計劃」，資助工商客戶（尤其是中小企）安裝或更換更高能源效益的照明及空調設備。

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企業要成功節能減碳，除了要有清晰可達的目標及願景之外，也要因應其營運規模、資源等引入節能減碳措施。一如既往，中電會繼續與工商界在不同層面合作，為客戶提供多元化的智慧能源方案，在低碳轉型路上提供切實的支援，積極支持香港政府於2050年前達至碳中和的目標。

（特約）