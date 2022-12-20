就算疫情艱難，上海上周還是發布了二○二三年米其林（港譯：米芝蓮）指南，今次共有五十家餐廳上榜，包括兩家三星餐廳、九家兩星餐廳及三十九家一星。今年新上榜的有一家二星和三家一星。問一下餐飲業的老大，真是難捱。都說餐飲，特別是高端類，是疫情重災區。餐飲和普通賣貨不一樣，那個廚房停了幾個月，不是說開鍋就開。食材供應、後廚、堂食人手等等，都得有長時間磨合適應。

年中上海封城初開期間，最荒謬場景，就是禁絕堂食，但又要偷偷摸摸地開的話，就得烏燈黑火，不讓巡察的人發現。食餐飯好似走難或偷情，確是特別體驗。停了幾個月，好難望上海餐飲會有何大驚喜。上榜的都是意料之內，譬如得三星的兩家，繼續是泰安門和Ultraviolet by Paul Pairet（UV）。UV貴到六千至八千元（人民幣，下同）的人頭消費，疫情後依然有市，說明上海還是有這種極致餐飲的需求。

至於二星餐廳共有九家：8½Otto e Mezzo BOMBANA、寶麗軒、喜粵8號（汝南街）、Da Vittorio、御寶軒（黃浦）、吉品軒、喬爾．盧布松美食坊、新榮記（南陽路）和壹零貳小館。當中來自佛山的壹零貳小館，新開時這欄也早早介紹過，粵菜fusion能做到高級setting不易（當然好吃是基本），算是一種認可。

其餘新上榜的一星，有福一零三九、魯采和甬府（虹口）。甬府這新店較值得留意，比起在錦江飯店的老店，投資是不計其數，開到北外灘江邊，可看到黃埔江之餘，是多層的不同風格的餐飲，有舟山海鮮也有意大利菜，野心相當大。以億元計的投入，別人忙着算何時回本，老闆則像個偏執狂藝術家，一定先把作品搞好，不惜工本。這和下下追求盡快回本的餐飲老闆思維不一樣。但聽聞營業還是不錯，也是上千元的人均消費。只能說，餐飲也是兩極化的發展。