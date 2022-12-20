香港是都市味甚濃的城市，我們當然早已習慣都市的生活模式，很難改變或捨棄，且亦不見得個個要過歸隱田園的日子。但至少我們要知道，像香港這樣的急促都市生活模式，其實住在裏頭的人，很容易精神健康出問題。

英國King's College的精神醫學、心理學及神經科學研究院精神科顧問Evangelos Vassos，早已發表研究報告，城市愈都市化、精神分裂病患個案就愈多，都市人患精神分裂之風險，比住鄉村的人多二點三七倍。英國倫敦大學心理學教授Lyn Ellett也證實，城市都市化和偏執症（Paranoia）增加的關係。二○二○年，在期刊《Current Opinion in Psychiatry》中，報告了urbanization（城市都市化）跟憂鬱、情緒障礙和焦慮症的關係。

身為都市人，大部分都不能歸園田居，但猶幸尚有出口：平時多點貼近大自然，亦足以令都市人抵抗都市壓力。二○二二年的《Scientific Reports》中，一班德國神經科學研究員已證實，鳥鳴對人類情緒有治療效果，可紓緩和減輕焦慮情緒（Anxiety）和偏執症。日常只要聽六分鐘鳥兒在自然環境叫鳴或唱歌，已能在人身上產生情緒治療之功效，最重要是，毋須親歷現場，即使播放錄音片段，已可達相同效果。另外，新西蘭坎特伯雷大學的研究團隊，在期刊《Public Health》的研究顯示：當人處於至少有三公里的天然綠色空間（例如有樹木或植物圍繞着的地方），就會減少焦慮、緊張和低落的情緒。

以前的我，做運動只在健身室和跳舞房，現在終於明白，行山和郊遊有其不可代替的好處，冷氣房做運動只能幫助心肺功能和訓練肌肉，但走入大自然，看山看樹聽鳥聲，更有洗滌心情和心靈之效。趁聖誕假期，不妨感受一下大自然的神奇治癒能力，那可能是給自己一份不錯的聖誕禮物。