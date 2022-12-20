2023年通關 投資置業再出發？ 地產版 2022/12/20 分享： 分享： 傳聞通關在即，大家雀躍不已，有地產業界更形容小陽春即將來臨，隨着樂觀情勢的發酵，放盤業主自信心增強，開始調高叫價或收窄議價空間，令我警惕交投量增加不會維持多久，特別是目前進入樓市的買家大多抱有「尋寶」 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 柯興捷 富山地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 第636章消防例 與活化工廈措施矛盾 今日 第636章消防例 與活化工廈措施矛盾 綠置居攪珠後 可帶動睇樓量 2022/12/19 綠置居攪珠後 可帶動睇樓量 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 2022/12/15 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 樓股是否仍相向而行？ 2022/12/14 樓股是否仍相向而行？ 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 2022/12/13 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 歐盟 地緣政治 富山地產 柯興捷 放盤 豪宅 香港