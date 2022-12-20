2023年通關 投資置業再出發？

傳聞通關在即，大家雀躍不已，有地產業界更形容小陽春即將來臨，隨着樂觀情勢的發酵，放盤業主自信心增強，開始調高叫價或收窄議價空間，令我警惕交投量增加不會維持多久，特別是目前進入樓市的買家大多抱有「尋寶」

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入