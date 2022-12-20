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2023年通關 投資置業再出發？

地產版 2022/12/20

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傳聞通關在即，大家雀躍不已，有地產業界更形容小陽春即將來臨，隨着樂觀情勢的發酵，放盤業主自信心增強，開始調高叫價或收窄議價空間，令我警惕交投量增加不會維持多久，特別是目前進入樓市的買家大多抱有「尋寶」

...

撰文 : 柯興捷 富山地產行政總裁

欄名 : 專家論市

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