第636章消防例 與活化工廈措施矛盾

相信「636」這個數字應該對不少工廈業主不陌生，而且每當提起這數字都會感到非常頭痛。政府部門屋宇署及消防處近年積極巡查工業大廈單位，主力向一些樓齡較舊或消防系統未能達到現時消防安全標準水平的工廈單位檢

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