第636章消防例 與活化工廈措施矛盾 地產版 2022/12/20 分享： 分享： 相信「636」這個數字應該對不少工廈業主不陌生，而且每當提起這數字都會感到非常頭痛。政府部門屋宇署及消防處近年積極巡查工業大廈單位，主力向一些樓齡較舊或消防系統未能達到現時消防安全標準水平的工廈單位檢 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 周浩文 第一太平戴維斯工業拓展及投資部資深董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 2023年通關 投資置業再出發？ 今日 2023年通關 投資置業再出發？ 綠置居攪珠後 可帶動睇樓量 2022/12/19 綠置居攪珠後 可帶動睇樓量 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 2022/12/15 防疫措施 適時調整 免檢通關 振興經濟 樓股是否仍相向而行？ 2022/12/14 樓股是否仍相向而行？ 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 2022/12/13 疫情拖累+工資升 寫字樓裝修成本升8.3% 發展商 工廈 收購 強拍 屋宇署 消防處 第一太平戴維斯