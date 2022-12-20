從中經會定調 看明年經濟發展重點

上周四、五（15及16日），萬眾矚目的中央經濟工作會議在北京召開，這個一年一度的會議，是判斷當前經濟形勢，定調來年經濟工作的最高級會議，為明年的經濟發展指明了方向。

專注高質量發展 帶動整體經濟

會議涵蓋了經濟的方方面面，其中一些內容對金融市場參與者把握明年的經濟發展重點，有很強的指導意義，認真學習領會會議精神，對於在投資市場少走彎路、正確把握中國經濟大勢很有幫助。

「發展」是明年中國經濟的關鍵詞，會議指出，「堅持發展是黨執政興國的第一要務」，「第一要務」的含義，就是「發展」在全國各項工作中的重要性排序排在第一位，任何其他工作都要服從「發展」這個中心，為「發展」讓路。過去一些人關於「發展」讓位於其他工作、民營企業的發展受限制等看法，明顯是與會議精神相悖的，也是錯誤的。

如果要給「發展」做個說明，那就是「發展必須是高質量發展」，而不是粗放式、缺乏質量的發展。「高質量發展」的含義，從經濟結構看，肯定不是所有經濟領域的平均發展，而是有前景、技術先進、符合未來經濟發展方向的經濟領域之快速發展，與其他領域的正常發展相結合，通過高質量經濟領域的快速發展，帶動整體經濟發展的質量提高。

哪些屬於「高質量發展」的範疇呢？會議在消費領域提到了3項：住房改善、新能源汽車、養老服務；在現代產業領域會議提到了5項：新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算。也就是說，以上各項肯定屬於高質量發展範疇，符合國家推動發展的方向。

提振發展信心 須出台有力政策

明年中國發展的目標明確了，就是要實現「高質量發展」，具體路徑會議給出的答案是：「從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。」也就是說，會議將「改善社會心理預期、提振發展信心」確定為推動明年發展的抓手和關鍵，是全年經濟發展的「綱」，需要緊抓不放。

那麼如何才能「改善社會心理預期、提振發展信心」呢？要具體完成哪些工作，才能真正將發展信心提起來，而不僅僅限於跟風表態之類的口頭信心？在我們看來，要真正讓市場主體、金融市場參與者從內心樹立起信心，恐怕最主要的還是政府出台有力政策，快速扭轉經濟不斷走弱的局面。如果政策不夠有力、效果不明顯，「社會心理預期」就不容易改善，「提振發展信心」就可能成為空話，再多的正面宣傳也未必有用。

從這個意義上講，「信心」與「發展」是一體兩面的東西，互相影響。「發展」需要市場主體有「信心」投資、積極參與，但是市場主體的「信心」又和「發展」直接相關，沒有實際的「發展」，「信心」就是空中樓閣之類的肥皂泡，看着漂亮其實一戳就破，根本沒用。只有實實在在的「發展」做基礎，這樣的「信心」才是堅實的，才足以經得起市場的風浪。

就當前形勢而言，解決不了市場需求不足、房地產供過於求的問題，對前景的「預期」就不易改善，「信心」也不易樹立。因此，要想實現中央「改善社會心理預期、提振發展信心」之目的，恐怕需要在刺激內需和解決房地產供過於求方面，出台有力政策。

支援行業新方向 房企有望解困

中央經濟工作會議明顯對房地產的情況十分關注，用了相當大的篇幅，總結改善房地產行業情況的舉措，除了過去已經推出的「保交樓、融資放鬆、併購重組、因城施策、支持剛性、改善性需求」等外，還提出「有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況」的新方向。按照這個新方向，目前處於困境中的內房頭部企業之債務困境，有望獲得解決。

國務院副總理劉鶴上周四（15日）也表示：「房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。」劉鶴副總理的表態，佐證了中國政府正在考慮一些可能相當有力的政策，將較大程度改善內房頭部企業的債務危機。

倡用中央財力 派消費券谷需求

在刺激需求方面，會議同樣十分關注，會議列出的明年第一項工作，就是「着力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，還提到要「增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。」恢復和擴大消費的關鍵在於：首先有消費的慾望，其次有消費的資金，要想「增強消費能力」，主要靠增加消費者的收入。在當前民眾對前景預期不佳、消費慾望不高的情況下，如果中央政府可以不依靠地方有限財力，用中央財力直接大量向民眾發放消費券，既可以提高民眾的消費慾望，也可以增強民眾的消費能力，是一個快速刺激需求的有效策略。

對於對經濟和社會都有較大影響的平台企業，會議明確提出：「要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。」再次肯定了平台企業在經濟中的重要作用，明確了政府對平台企業發展的支持態度，掃除了市場對於未來平台企業發展可能受到限制的疑慮。

挺平台企業 財策幣策精準有力

在金融政策的配合方面，會議提出：「積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度。」看起來，明年財政政策支持經濟的力度會加強，不過將更多投向「高質量發展」的範疇；「穩健的貨幣政策要精準有力」意味着不會大水漫灌，與經濟重點向「高質量發展」聚焦的方針一致。

總體而言，明年將是一個專注發展的年份，困擾今年經濟的內需不足和房地產債務危機之包袱，有望獲得解決，疫情防控措施放鬆後，疫情對經濟的干擾也將得到極大緩解，在政府全力拼經濟的帶動下，2023年中國經濟展望樂觀。

▲ 上周召開的中央經濟工作會議，是判斷當前經濟形勢、定調來年經濟工作的最高級會議，為明年經濟發展指明了方向。圖為中共中央總書記習近平於會議上發表重要講話。（新華社資料圖片）