立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？

立法會補選結果前日出爐，民建聯陳永光成為「票王」，可見人緣相當不錯。他昨日初次來到立法會前廳，就遇上多名議會同事「有事相求」，當中更包括立法會主席梁君彥，到底所謂何事？

梁君彥等議員排隊把脈

陳永光雖然是

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