立會新丁陳永光 變「駐會中醫師」？ 政治版 2022/12/20 分享： 分享： 立法會補選結果前日出爐，民建聯陳永光成為「票王」，可見人緣相當不錯。他昨日初次來到立法會前廳，就遇上多名議會同事「有事相求」，當中更包括立法會主席梁君彥，到底所謂何事？ 梁君彥等議員排隊把脈 陳永光雖然是 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 2022/12/19 黎智英案釋法 盧文端：本地處理會好些 議員知名度低 梁君彥歸咎傳媒 2022/12/17 議員知名度低 梁君彥歸咎傳媒 立會周日補選 不同口號出爐 2022/12/16 立會周日補選 不同口號出爐 港區人大今選舉 4類候選人勝算高 2022/12/15 港區人大今選舉 4類候選人勝算高 政圈風向有變 京或不釋法？ 2022/12/14 政圈風向有變 京或不釋法？ 政治 立法會 補選 中醫師 民建聯 梁君彥 葛珮帆 荃灣區 蘇長荣 香港島