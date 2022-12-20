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《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃

行政人員版 2022/12/20

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卡塔爾世界盃已圓滿落幕，阿根廷在美斯帶領下，互射十二碼擊敗上屆冠軍法國，相隔36年再度奪冠。而早在世界盃開鑼前，遊戲商EA Sports旗下《FIFA》足球遊戲系列，就模擬本屆世界盃的結果，並表示阿根

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欄名 : 科技新知

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