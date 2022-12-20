惠康「食咗飯未」慈善行動一周年 冬至送1000愛心包關懷基層

惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動自去年推出後，得到唔少人嘅支持，截至上月中，呢個計劃推出已滿一周年，累積捐款已超過$600萬，相等於2,000萬碗健康又有營養嘅米飯，並向$800萬善款大關邁進！

黛安收到風，「食咗飯未」慈善行動會趁冬至臨近，捐出約1,000個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。今次捐贈嘅愛心包，包含5款應節優質產品，例如御品皇鮑汁海螺片、御品皇珍珠菇、御品皇泰國米粉、御品皇去核紅棗及御品皇蛋卷。惠康母公司DFI零售集團嘅義工會將豐富嘅愛心包，送到多間慈善團體，並向受惠人士送上問候，令一群長者、低收入家庭及精神復元人士喺佳節倍感溫暖。

另外，惠康由即日起至本周四（22日）再次推出「加餸啦！」慈善活動，期間會將慈善米捐款加倍，只要每出售1公斤御品皇香米就會捐出$1，並以配對形式捐出相同產品，即係顧客購買指定御品皇優質產品一件，惠康就會捐出一件，活動咁有意義，大家要多多支持呀！惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動及捐贈進度詳情，可【按此】參閱。

本文轉載自《晴報》

▲ DFI零售集團義工到訪觀塘、竹園、葵涌3區為有需要人士送上愛心包。