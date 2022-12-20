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新城市廣場「蠟筆小新冬日市集」 皇室堡「聖誕圍『奴』Meow」活動

行政人員版 04:00 2022/12/20

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仲有幾日就到聖誕節，黛安收到風，《蠟筆小新》由即日起至明年1月2日，會拉大隊登陸新城市廣場舉行「蠟筆小新冬日市集」，設2大打卡場景，包括「向日葵班@雪球大戰」及「野原家@溫泉」，1.2米高嘅小新會換上2款冬日造型，先後同向日葵班嘅同學仔喺雪地打雪仗，及與家人暖笠笠浸溫泉。

場內仲設有「期間限定店」，有逾百款蠟筆小新限量精品，例如全港首發預購嘅13吋蠟筆小新Action Figure、8吋小白Action Figure、最新款人氣「蠟筆小新日常系列3」盲盒等。The Point會員憑800積分及於新城市廣場3期消費滿$2,600，更可換領妮妮兔子布偶或小新不鏽鋼水壺，小新迷千祈唔好錯過喇！

另外，皇室堡由即日起至明年1月2日，亦會推出「皇室堡聖誕圍『奴』Meow！」活動，喺中庭設6大Meow Meow打卡位，包括喵形冷球聖誕樹、閃亮冬日小屋等。同場仲加設限定「貓貓紙箱市集」，並準備咗「百變藝術貓造型月曆」等多款產品供貓奴選購；而「手織貓咪頸圈慈善送暖活動」義賣手織貓咪頸圈等所得收益，將撥捐香港群貓會，好有意義㗎！

本文轉載自《晴報

新城市廣場

皇室堡

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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