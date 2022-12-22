數碼銀行服務省時省力　融資方案拓展業務發展

▲ 包點料理藉由中銀香港的專業團隊提供度身訂造的方案，發展至今擁有逾40間分店。（左起：包點料理三位董事，譚冠生、楊位愿、蔡龍澆；中銀香港工商金融部副總經理王浩煇）

面對2008年的環球金融海嘯與經濟不景氣，飲食行業大受打擊。點心師傅出身的譚冠生卻毅然創業，聯同師兄弟在逆市中開設了第一間點心專門店——包點料理。主打平民生意，售賣大件夾抵食的點心，走薄利多銷的路線。經營至今多年，包點料理已自設廠房、擁有逾40間分店，董事譚冠生感謝拍檔蔡龍澆和楊位愿，以及中銀香港的專業團隊支持。

包點料理的第一間門市位於深水埗基隆街，在開立第四間分店時，譚冠生決定自設工場，成為包點料理發展的第一個轉捩點。「經營一間工廠需要不少資源，四間門市的生意並不足夠支撐工廠運作，所以我們又加快步伐，在兩、三年間開設了十多間分店，擴充業務。」譚冠生分享。

後來廠房的產能逐漸飽和，令包點料理的發展步伐放緩，錯失了不少發展機會，於是他們決定在屯門開設佔地逾二萬呎的新廠房，也開設更多的分店來擴充業務，迎來了第二個轉捩點。譚冠生形容包點料理是中銀香港「湊大」，他解釋：「廠房要擴充，就需要資金周轉，一直以來中銀香港明白我們的需要，為我們提供合適的融資方案，助我們更上一層樓。」

中銀香港工商金融部副總經理王浩煇則表示，該行一向深明各行各業業務發展的需要，設有專業團隊為客戶度身訂造不同的融資方案，並提供多元化的理財及營商工具。「我們的中銀商聚手機應用程式，提供不同市場資訊、市場分析，包括本地和大灣區的資訊，幫助客戶拓展業務。」

▲ 包點料理由一間分店開始發展至今，靠的是中銀香港的專業團隊支持。

用心製作 推出時令食品

除了資金周轉之外，品牌的口碑和質素也是支持包點料理經營至今的堅實支柱。譚冠生對產品質素特別有要求，例如一般同業的蝦餃、燒賣、潮洲粉果等可能使用預製行貨，但包點料理就堅持現場包製。另一方面，除了自營、聯營之外，包點料理亦設有加盟店，讓志同道合的有心人加入團隊，擴充業務。

近期，兩餸飯的興起也衝擊包點料理的生意，但他們更積極應戰，推出「每日一特」套餐優惠，在節日推出時令食品，如糉、月餅、年糕等，加上食品均在香港人手製造，是品質保證，深受客戶歡迎。蔡龍澆補充：「我們做大眾生意，由疫情至今，一直也沒有加價，吸引客戶一直光顧。」

▲ 包點料理推出多種點心、蒸包、蒸飯，疫情以來一直沒有加價，滿足街坊的胃口。

數碼銀行服務節省人力資源

蔡龍澆續指，疫情也影響了店舖人手安排：「同事確診對公司營運一定會有影響，所以我們要編排人手，想方設法善用人力資源。」所以便捷的銀行服務有助減輕人手負擔。譚冠生舉例：「我們曾經用支票向員工發薪，每次也要在短時間簽逾200張支票，猶如罰抄；店舖營運方面，又要到處尋找零錢作找續用途，門市每日的現金營業額也要專人到銀行入數，很花時間。現在使用中銀香港的數碼銀行服務真的很方便，除了使用自動轉賬發薪之外，BoC Bill、雲會計及網上銀行服務亦幫了大忙，節省了很多時間。」

王浩煇表示中銀香港深明客戶需求，利用數碼化服務協助客戶做生意，例如BoC Bill綜合收款服務可以讓商戶只需用一部終端機便可接收十多種支付形式，包括二維碼、信用卡、BoC Pay及其他電子支付錢包等，精準便捷。「商戶結算時，可以透過系統看到當日不同分店的營業額，很簡單就能做到分析。另外我們也有免費的ERP雲會計系統，可以幫助客戶處理會計及財務管理。」一直也在餐飲業打滾的譚冠生直言，沒有太多時間接收外界的資訊及學習文書處理，有賴中銀香港提供全面的數碼服務和專業團隊的支援，幫助升級轉型，讓他們可以穩步發展。

▲ BoC Bill提供多種收款方式，亦可以幫助包點料理簡單分析分店的營業額。

（特約）