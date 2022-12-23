陳柏宇籌劃購置安樂窩迎接新成員  中銀香港提供實用置業按揭貼士

「買定租？」置業與否一直困擾不少喜歡財務自主的港人。5年前與摯愛符曉薇（Leanne）步入婚姻殿堂後喜獲愛女的陳柏宇（Jason），一直選擇租屋。隨着快將由3人世界變成 4人同行， Jason最近重新考慮置業需要，惟新手上車往往遇到不少疑問。適逢Jason與囡囡Abi應邀為中銀香港擔任「星級按揭用家」，發現中銀香港的「置業專家」APP，加上專業的按揭服務團隊，是首次置業人士的好幫手。

經歷人生不同階段，每個人的Priority或有改變。早前得悉太太再次懷孕的喜訊，Jason透露，除再次興奮地期待小生命降臨外，也令他有了置業打算，希望給家人一個真正屬於自己的安樂窩。

▲ Jason和囡囡Abi為中銀香港擔任「星級按揭用家」，自然把握機會向置業專家請教上車貼士。

作為歌手的Jason工作繁重，加上正籌備明年2月在亞洲國際博覽館舉行演唱會。他坦言，單憑一已之力去處理置業規劃、按揭需知及所需文件等，確實傷透腦筋。他特別把握今次與中銀香港合作的機會，向個人數字金融產品部副總經理劉寶萍（Mina）請教置業按揭貼士，將置業疑問逐一解破。

實用資訊 盡應「大忙人」置業所需

▲ Mina 向Jason介紹全新推出的一站式「置業專家」APP，正適合他這類首次置業的「大忙人」。

作為置業「新手」，Jason不諱言，來自坊間及互聯網的置業按揭資訊眾多，加上各式各樣的按揭計劃，朋友的意見又眾說紛紜，也曾聽過有人因「計錯數」而加重首期的負擔，令他不知如何入手。

針對有關疑問，Mina表示，中銀香港貫徹「以客戶為中心」的服務理念，了解客戶所需，為客戶提供全方位的線上線下服務，助不同需要的客戶實現置業夢，全程Plan with You。「線上服務方面，中銀香港的一站式『置業專家』APP，助客戶完成整個置業旅程，由需要的資訊、工具及按揭申請平台，一應俱備，同時設有專業的按揭專員，為客戶提供個人化的置業諮詢服務及跟進其按揭申請，全方位協助置業人士做好各項置業準備。」

簡易四步驟 輕鬆線上完成置業大計

Mina表示：「『置業專家』APP根據客戶的置業旅程分為四大步驟，第一是「置業規劃」：Jason可以參考一下裡面的置業貼士，有不少資料都相當適合首置人士作參考；另外，按揭計算機可以幫你計算置業所需成本，做好準備。第二是「即時搵樓」：兼具一、二手放盤資訊，可以助自己及家人搜尋心水樓盤；當遇到心儀樓盤，更可即時估價或將心水樓盤鎖定在「到價提示」功能內，當估價到達心水價位時，就會有即時提示，確實好方便；第三是結合按揭評估、按揭申請及查詢申請狀況三大功能於一身，全程經手機辦妥，簡單方便。第四是「智慧生活」，設有綠色生活資訊及入伙需要的相關聯絡資料，如各大公用機構資料，實用方便。當遇到任何疑問，更有「在線客服」，隨時為客戶解答問題。」Jason回答：「『置業專家』APP的功能齊全，的確是置業人士的好幫手。」

一向積極實踐綠色生活的Jason同時稱，「置業專家」APP採用全線上按揭服務，由遞交按揭申請、上載申請文件、查閱批核結果，以至日常賬單管理，全程線上辦理。助置業人士為推動減碳環保、可持續發展作出貢獻。

龐大服務網點及專員 提供個人化諮詢服務

Mina補充，中銀香港設有龐大的分行及按揭中心網絡，以及按揭顧問專員隨時候命，提供全面的個人化置業諮詢服務，深入了解置業人士的財務狀況與按揭需要，從而提供專業分析及挑選最合適的按揭方案，就算線上辦理的按揭申請，亦有專員協助跟進整個按揭申請流程，令置業人士倍感安心。

灣區置業資訊 抓緊物業機遇

除了滿足年輕一代的置業需要，Jason亦代身邊年長一輩請教，若有意在大灣區置業，做好退休生活規劃應如何部署？Mina表示：「『置業專家』APP特設『大灣區置業』專區，配備最新和多元化的大灣區生活及樓市資訊，緊貼市場現況，並提供周全的置業攻略，讓置業人士可把握大灣區的置業機遇，輕鬆實現退休大計以至內地發展規劃。」

最佳的置業夥伴 展開您的置業大計

立即聯絡中銀香港按揭專員或下載「置業專家」APP，一步一步助您達成置業夢想，讓您可隨時輕鬆完成香港或大灣區的置業大計！另外，凡成功經線上申請按揭貸款，可享額外HK$400 BoCPay電子商戶優惠券。想了解更多中銀按揭服務及優惠詳情及細則歡迎：

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(特約)