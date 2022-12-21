熱烈祝賀　力勁科技集團　榮獲「香港工商業獎：設備及機械設計大獎」　早著先機研創新技術　一體化壓鑄引領行業新方向

科技發展一日千里，壓鑄業龍頭力勁科技集團早著先機，善用創新技術提升自身優勢，開發及製造以一體化生產為目標的「IMPRESS-PLUS DCC6000（下稱，DCC6000）」大型壓鑄機，為汽車生產帶來前所未有變革，並榮獲2021年度香港工商業獎「設備及機械設計大獎」。集團主席助理劉瑩瑩形容，汽車行業正在經歷百年一遇的大變化，期望能繼續擴大產業佈局，積極推進一體化壓鑄，提升應用滲透率，「我們最終目標，是希望所有汽車都可以用一體化壓鑄方式生產，超大型壓鑄單元將會是高端製造業的基礎設施，是汽車生產的基本模式。」

劉瑩瑩還強調，汽車大型一體化結構件壓鑄，是汽車輕量化製造和降本增效的有效途徑，相信市場空間會逐年增大，並迅速增長。力勁在6000-12000噸以上超大型壓鑄單元的生產製造方面，已經擁有非常成熟的技術，作為已經市場化的機型，其效率、合格率、穩定性等方面都經過市場的驗證和客戶的認可。

▲ 香港政務司司長陳國基頒發21-22香港工商業獎「設備及機械設計大獎」予力勁科技集團主席助理劉瑩瑩。劉瑩瑩形容，汽車行業正在經歷百年一遇的大變化。

穩中求變以新技術引領行業

力勁科技集團專門從事研發、製造及銷售冷、熱室壓鑄機、精密注塑機和電腦數控加工中心，擁有業內首屈一指的生產規模，現代化裝備研發和生產基地遍佈全球11個地方及城市，合共佔地100萬平方米以上。集團一直致力於新技術研發，自主研發專利接近300多個項目，作為工商業獎「設備及機械設計獎」的常駐將軍，力勁在2012年、2013年和2019年憑藉「DCC3000U」大型冷室壓鑄機、「EFFECT PT1300V」三色車燈專用注塑機、「DCC5000」大型智能壓鑄單元榮獲香港工商業獎「設備及機械設計獎」，今次再度憑藉自主研發的「DCC6000」大型壓鑄機更上一層樓，榮獲2021年度「設備及機械設計大獎」，這肯定了力勁在設備及機器設計與生產的傑出成就。

▲ 「IMPRESS-PLUS DCC6000（下稱，DCC6000）」破天荒採用一體化壓鑄方式，以減低汽車生產的複雜程度及成本。

壓鑄機的原理，是在壓力作用下將熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，可生產鋁合金、鎂合金、鋅合金以及銅合金等，惟無法處理鋼材生產，過去壓鑄行業只能為汽車生產細小零部件。近年新能源汽車徹底改變整個汽車生產生態，為減輕電動車重量，令電池續航力更長，「以鋁代鋼」，即利用鋁合金代替鋼材生產成為新趨勢，也讓壓鑄行業有更大發展空間。劉瑩瑩指出，「以往燃油車使用鋁合金的部分只佔二至三成，現在基本上大部分都可能超過六成，日後比例可能會更高。」

她續指，由於市場產業需求不高和壓鑄技術難以攻克，過去3000至4000噸位的壓鑄機已屬業內頂尖，業界普遍止步於此-暫時放棄持續提升壓鑄機噸位的想法。在這期間我們的工程師沒有放棄研發和合作,不斷著力開發更大噸位的壓鑄機，以尋求更多可能性。2018年，公司開始全力投入研發6000噸位的壓鑄機，後被著名北美新能源汽車品牌相中，「該汽車品牌在生產效率及產能上遇上樽頸，生產成本一直無法降低，因此銳意作出大幅度改變。」兩家公司一拍即合，「DCC6000」大型壓鑄機亦由此而生，並於2020年交付客戶並量產。

「DCC6000」破天荒採用一體化壓鑄方式，將設計中需要組裝的多個獨立零件重新設計，利用生產設備一次成型，以減低汽車生產的複雜程度及成本。劉瑩瑩解釋，過去該汽車品牌生產汽車後底盤時，需要向不同供應商採購超過70個零部件，再回到車廠組裝，但現在壓鑄機能一次過製作整個部件，不但縮短生產時間，也提高生產效率。她透露，客戶反饋時直言：「一台壓鑄機可代替300台焊接線機械人，客戶成本也節省了三成左右。」

劉瑩瑩補充，一體化壓鑄可以在生產時，固定每件產品的尺寸、彎位、弧度及結構形狀，加上客戶利用自行研發的專利材料，大幅減少金屬成形後熱脹冷縮情況，因此生產精準度不會較傳統焊接生產遜色，甚至還會更好。這項技術還符合現今的環境、社會及企業管治（ESG）理念。她解釋，「『以鋁代鋼』不但為汽車輕量化，還可以將回收及使用率提高。鋼材製造過程中很多部分會成為廢料，無辦法回收重用，材料使用度僅約7成。鋁合金則是使用度高的綠色材料，可以有超過九成使用度。就算車輛報廢後，內部零件都有超過九成可回收重用。」

致力研發開創行業新方向

創新的技術與設計往往會遇到挑戰，劉瑩瑩分享力勁在技術執行上的突破，「壓鑄機需要以高速將金屬、鋁合溶液注入模具，愈大噸位的大機器，需要愈快速度注入模具。我們以液壓加速的方式，在金屬冷卻或半冷卻前，完美地填滿模具。以毫秒速度計算，過去5000噸壓鑄機的壓射速度為每秒8至10米左右，新機器可以做到每秒12米。」

▲ 力勁科技集團專門從事研發、製造及銷售冷、熱室壓鑄機、精密注塑機和電腦數控加工中心，現代化裝備研發和生產基地遍佈全球11個地方及城市。

劉瑩瑩說，目前業內只有力勁擁有此獨家技術，並切實地應用於汽車生產，這也為公司業務帶來新方向。她形容這是汽車行業一個重大里程碑，眾多國內外知名汽車品牌開始陸續開始考慮採用一體壓鑄工藝生產的可能性，「過去我們較多和供應商聯繫，但現在情況有所不同，很多汽車品牌對這方面都有興趣，不但主動前來參觀，更和我們討論品牌未來規劃及產品設計等。」她表示：「大概2023年底前，陸續會有一些新的車型以一體壓鑄方式製造，相信同業亦會開始做這方面研發。」

要與時並進，必需有創新思維，劉瑩瑩表示：「只有持續投入及大膽挑戰，才能推動行業走得更前。」為確保研發質素，力勁一直採用自家研發的技術，每項技術都有專門工程師團隊，「我們投放很多資源在研發方面，單單是工程師團隊已超過500人。此外，我們每年亦會在大學吸納人才。」

除了此次得獎產品，力勁集團今年9月再有新突破，推出12000噸位的智能壓鑄單元，繼續獨佔行業鰲頭。劉瑩瑩介紹，12000噸位壓鑄機可應付更大車型的前、後底盤生產，冀可應用於體積更大的汽車電池包，助力汽車領域SUV、MPV等中型車大型鑄件的生產製造，使得造車進入樂高積木時代。她並透露，目前已獲逾10間著名汽車製造商洽談，冀訂購大型壓鑄機，團隊會持續研發更大噸位的壓鑄單元，滿足不同客戶需要，展望銷量亦會有所上升。

（特約）