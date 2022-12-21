羊骨湯少燥 體虛小孩皆宜

湯水在廣東人飲食習慣中，佔有舉足輕重的地位。除常飲用的青紅蘿蔔或金銀菜湯外，人們亦喜歡煲湯加入花旗參、川芎或田七等，以藥入饌，藥食同源，達到防病或治病之效。

中藥材不免略帶苦澀，對於集萬千寵愛於一身的小朋友來說，好不容易才肯飲下半碗，老少「勞心勞力」。其實除以中藥材能達補虛強健療效外，街市在冬日季節亦有一常見材料，既健骨益腎，亦入口美味，這材料為—羊骨。

中醫食療典籍《飲膳正要》為元朝飲饍太醫忽思慧撰寫，內容主要記載宮廷王室的養生食療方法。其中描述了羊骨能補腎明目、補下焦虛冷。至明朝李時珍在著作《本草綱目》中，亦總結羊骨藥性及療效，其性味甘平或熱、無毒，羊脊骨部分能補腎虛、通督脈、治腰痛下痢；羊脛骨則主脾虛，腎虛不能攝精及白濁。

羊骨相較於其他食用骨料，脂肪較豬及牛骨少，煮湯較少出現湯面泛起厚厚油層油光。若比較湯水燥性，羊骨湯亦沒有牛骨湯燥。體虛或小朋友飲用羊骨湯後，較少出現熱氣上火現象，惟羊骨略帶羶味，使用前要以薑片滾水汆水處理，以除之而後快。

前述《飲膳正要》提及藥膳房以羊骨作煲粥的烹調方法，材料用羊骨、陳皮一角去瓤、高良薑5錢、草果二枚及生薑二両，將以上材料煲煮一小時，去渣再加入米煮粥，食用療效針對虛勞體質，改善腰膝無力。

羊骨食材進入尋常百姓家，絕對可以之替代豬骨煲中式老火湯，改作廣東湯水骨肉材料；或試試改變口味，變身西式老火湯骨料一員。使用紅菜頭、紅蘿蔔、洋葱、馬鈴薯及羊骨，置於厚身瓦煲或更為理想的鐵鑄鍋中，煲煮一個半小時，再加入番茄再煮15分鐘，一頓色香味俱全而又營養豐富的湯水已為你準備妥當。