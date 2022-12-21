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疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起

副刊版 2022/12/21

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疫情後郵輪旅遊一直沒有起色，但明年初將有首艘級郵輪抵港，皇家加勒比集團旗下的銀海郵輪銀靈號（Silver Spirit）將於2023年1月18日抵港，成為近3年以來第一艘接載境外遊客訪港的國際郵輪。

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欄名 : 旅事通

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