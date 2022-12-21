疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 副刊版 2022/12/21 分享： 分享： 疫情後郵輪旅遊一直沒有起色，但明年初將有首艘級郵輪抵港，皇家加勒比集團旗下的銀海郵輪銀靈號（Silver Spirit）將於2023年1月18日抵港，成為近3年以來第一艘接載境外遊客訪港的國際郵輪。 銀 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 2022/11/26 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 2022/11/15 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 東京首家姆明專門店12月開幕 明年春季澀谷開姆明主題餐廳 2022/11/09 東京首家姆明專門店12月開幕 明年春季澀谷開姆明主題餐廳 關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場 2022/11/02 關西國際機場內陸機航廈翻新 全新商店及美食廣場登場 日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道 2022/11/01 日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道 新加坡 越南 郵輪 金怡假期