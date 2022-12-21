世界盃決賽相當精采，觀戰如坐過山車，以為二比○的阿根廷十拿九穩，豈料法國下半場尾段忽然回魂，極速連笠兩球，觀眾登時血壓飈升，加時後阿根廷再進一球，以為穩住勝局之際，法國竟臨尾再追平，結果要互射十二碼。我從未三更半夜對住電視畫面指手劃腳、拍手又驚呼，兩隊輪流射波，每次個心都離一離。

最終，阿根廷以四比二擊敗法國，家裏兩個人三隻貓一齊興奮狂呼（歡呼雀躍的是人類，三隻貓貓只因貓奴奉上雞肉慶祝美斯摘桂冠而開心受惠）！本身對阿根廷和法國兩個國家沒特別感覺，我支持的就是美斯在場的那隊波，觀察多年，覺得他是少有場內場外球品人品都值得足壇最大榮譽和榮耀的人。

體育明星有很多，球技好、人品差、囂張又獨食的，遠遠多過球技球品人品皆優的。美斯的品格、層次和心理質素，是鮮有做到實力超班、但又非常謙遜低調的球王。每支球隊當然有為國家效力之心，但當整支阿根廷球隊的其他成員，都團結一致、義無反顧地要成就美斯奪冠之夢，那就一定不僅因為美斯球技精湛那麼簡單；而美斯跟C朗的分別也在於此。

美斯能服眾，可以給領導學（leadership）一點啟發：

一、作為領袖，他不去搶光芒，更不會擺出一副「我是第一」的自high格。

二、他的行動強大過說話（his action speaks louder than words），他的第一是用行動證明，而非自命不凡自話自說地去宣告。

三、心神不是放在個人榮耀（personal glory），而是團隊的目標（team goal）。

四、致力於扶持後輩，而且他是以「give credit，not blame」（不責怪，功勞只歸功團隊）為原則跟後輩們相處。

五、面對對手也不失應有風度，手段從不「那渣」。

在個個都當正自己係第一的現世代，美斯示範了真正王者的氣質和氣場。得民心者，跟犯眾憎者一樣，總有前因後果。