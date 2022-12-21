提升軟實力 發揮港文化樞紐角色

「一帶一路」是國家近年倡議的核心發展策略，國家主席習近平在今年的七一講話中就提到，冀望香港能有效利用獨特地位和自身優勢，扮演內地與沿綫地區之間的「超級聯絡人」角色，在區域合作上發揮功能作用。

上周習近平出訪中東，期間與多國領導人在基建、通訊科技等多個領域上，達成進一步的合作共識。在「一帶一路」願景下，香港將會迎上新的發展機遇，國家與中東地區經濟體「以人民幣結算」的未來趨勢，勢必為香港帶來不少商機。

提人幣結算 一帶一路機遇無限

香港作為國家主要的國際金融中心，擁有成熟的金融產業和專業人才配套，同時也是全球最大離岸人民幣市場。簡單來說，當「一帶一路」以人民幣運作結算，香港可以承攬人民幣兌換及支付方面的業務；同時，國際人民幣持有者的投資需求，必定會大幅增加，香港可加強發展本地金融基建，打造更多以人民幣計價的投資工具和產品，提供有利海外企業進入中國市場的銀行融資渠道，開拓潛在市場，例如吸引中東地區基建項目利用香港融資，以及幫助當地企業在港上市等。

另一方面，無論是海外資本進駐，抑或是中國企業對外投資，當中必然涉及煩瑣複雜的跨境事務，例如法律事項、稅務管理、商業仲裁等等，而香港的普通法制度，以及與國際接軌的商業交易和監管規則，可為上述領域提供完備的專業服務。「一帶一路」沿綫包括不少發展中國家，香港作為區域內的國際金融中心，具備足夠的技術水平，為這些國家引入新的金融科技基礎設施，並輸出金融服務和監管技術，這將有助香港進一步鞏固國際金融樞紐的地位。

港增阿拉伯世界認知 真正國際化

除商業合作之外，民間交流和民心互通也有助加快「一帶一路」版圖建設。香港作為中西文化交滙的國際城市，可發展成為中外文化交流樞紐，擔起提升中華文化軟實力和對外文化影響力的重任。

雖然香港高度國際化，但若要把握好「一帶一路」的發展機遇，還需增強對阿拉伯世界和東南亞等地區的了解，容納更多不同文化，尤其是伊斯蘭文化，走向真正的國際化。

輸出漢語人才 推廣中華文化

據筆者了解，目前本地有關阿拉伯地區語言和文化的教學研究，規模十分有限；不過，隨着區域合作的深化，相信海外對認識中華文化的興趣以及中文教學的需求，將有增無減。

香港高校是培育對外漢語教學人才的基地，若能為本地和「一帶一路」沿綫國家（尤其是阿拉伯地區）學生增設更多資助交流項目，將可促進國際交流合作；中華文化和傳統的對外擴展，則有賴優質的教材，尤其是面對低齡的海外學生，採用動畫等生動有趣的形式來講述中國歷史和傳統文化，將會更有效地傳授知識。

香港作為推廣中華文化和語言的根基地，可為其他地區提供中華文化的教師、教材，甚至師資培訓，幫助海外人士更加了解中華文化。

▲ 若要把握好「一帶一路」的發展機遇，香港還需增強對阿拉伯世界和東南亞等地區的了解。圖為國家主席習近平（前排左）到訪沙特阿拉伯時出席歡迎儀式。（新華社資料圖片）