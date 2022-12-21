Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 行政人員版 2022/12/21 分享： 分享： Twitter上周重新推出Twitter Basic Blue服務，表示訂閱用戶的廣告數量將減少一半，並預告明年將推出更高級別的無廣告訂閱服務。該企日前再宣布為商戶推出Twitter Blue for ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 今日 騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 2022/12/20 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 2022/12/19 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 2022/12/19 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 2022/12/16 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 科技行業 服務 Twitter 商業