Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工

Twitter上周重新推出Twitter Basic Blue服務，表示訂閱用戶的廣告數量將減少一半，並預告明年將推出更高級別的無廣告訂閱服務。該企日前再宣布為商戶推出Twitter Blue for

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