騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台 行政人員版 2022/12/21 分享： 分享： 隨着元宇宙熱潮進一步發酵，遊戲廠商紛抓緊這波趨勢。近日韓國知名遊戲開發商Nexon宣布，將夥拍騰訊雲，於南韓推出元宇宙手機應用程式NEXONTOWN。 Nexon與騰訊雲達成合作協議，將會基於騰訊雲的實 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 今日 Twitter Blue for Business 認證企業品牌聯繫員工 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 2022/12/20 《FIFA 23》神預測 阿根廷贏世盃 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 2022/12/19 Tesla Electric德州啟動 用戶可出售過剩電力 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 2022/12/19 三星世盃新廣告 再諷蘋果未出摺機 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 2022/12/16 世盃4強專用金球 精確追蹤足球軌迹 商業 科技行業 騰訊 元宇宙