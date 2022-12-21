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騰訊雲夥遊戲開發商 南韓建元宇宙平台

行政人員版 2022/12/21

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隨着元宇宙熱潮進一步發酵，遊戲廠商紛抓緊這波趨勢。近日韓國知名遊戲開發商Nexon宣布，將夥拍騰訊雲，於南韓推出元宇宙手機應用程式NEXONTOWN。

Nexon與騰訊雲達成合作協議，將會基於騰訊雲的實

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欄名 : 科技新知

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