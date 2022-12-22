白內障：五十二到六十八星期；焦慮症：十七至四十八星期。這是一般在醫管局被定義為穩定新症的輪候時間。最好的醫療若不及時未能算好，市民也不能受惠，而漫長輪候時間，當然是因為醫生嚴重短缺。

政府嘗試解決問題，在一年前推出新修例，讓海外畢業醫生不用考試，只需在指定醫院工作五年，便可得到執業資格。聽來吸引，但一年過後，只有六十五人申請，其中五十三人因沒有香港居民身份而被拒，最終只有十二名醫生加入醫管局工作，杯水車薪，幫不上多少。

何解一般香港醫生薪酬比英美高，仍未能吸引海外醫生回流？事實上，醫生早已預料出現如此境況。首先申請基本資格是需特別註冊委員會認可的醫學院畢業生，但第一批名單遲遲在今年四月二十七日才推出，從修例到首批名單用上半年，很難說得上是急市民所急。

第二、當中共有一百間醫學院被認可，大部分是頂級名校，包括牛津、哈佛等。要問的是，對於在高等學府畢業的高材醫生，有何誘因回流到醫管局工作？其薪酬絕非最大誘因，其他原因可包括家庭因素、研究機會、未來私人執業，甚至是北望神州的發展機會。而這些因素跟醫管局沒有任何直接關係，也不是醫管局所能提供的。海外名校畢業醫生在英美找到好工作不難，晉升和研究機會也多。任何人生決定都是Push and Pull（推與拉）的問題，留在外國沒有推力，回港醫管局工作缺乏拉力，故此計劃未見成效是意料中事。