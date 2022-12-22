曾有段時間，對聖誕節不以為然—應酬不完的聖誕新年派對，買到頭痛的大大小小禮物，吃到滯的大餐，忙忙碌碌嘈嘈吵吵—那些年在街頭甫聞聖誕歌，差點喊救命，想到即將被疲勞轟炸整整一個月，慘過返工。

近年，減了不必要的應酬，十二月只留給家庭和要好的朋友，有時二人靜靜地過，有時跟各有各忙的老友相聚談天，漸漸發現聖誕其實不太差，又重新喜歡這個節日。尤其經歷疫情後，忽然體會能相聚不是必然，因此，今年聖誕份外雀躍和期待。

今年聖誕，感覺像和它久別重逢一樣，曾經失去才知可貴。踏入十二月便全情投入，駕駛中播聖誕歌，最喜歡的是Mariah Carey和Michael Buble的輕快調子，不時隨興放聲高歌，礙於雙腳要踩實油門或迫力，否則必定邊唱邊跳。現在，買聖誕禮物已再不是一項心理負累，想向某些人表達小小謝意或心意，藉着節日就不會有唐突感。今年，我變得非常喜歡和享受購買聖誕禮物—腦海想着想表達謝意的人，然後精心挑選一份小心意。心理學研究已發現，在購買禮物的過程中，只是單單幻想着對方收禮物的景象，已可讓送禮者釋放多巴胺。若是這樣，我今年的多巴胺一定非常澎湃，因為曾經因疫情而失去過聖誕節，才份外珍惜和感恩今年的失而復得。

其實，很多人都知道聖誕節很大可能根本不是耶穌正式出生的日子，《聖經》亦沒記載耶穌的出生日期，那究竟是甚麼人在甚麼時候基於甚麼邏輯因由，替耶穌訂下他在世的生日就是十二月二十五日呢？無從稽考。而在這個日子，非基督徒或非天主教徒又會跨越宗教界限，一齊普世歡騰。因此，聖誕節是個很有趣的節日，它可能是一個沒甚麼特別事發生的日子，然後就成為了紀念耶穌出生的一日。但聖誕節的真相是如何？誰管呢，或許我們活在世上，都需要一些節日儀式感、一些溫馨理由，讓彼此聚在一起，好好地慶祝我們能夠再聚的日子。能夠這樣，已是一個節日存在世上的意義。