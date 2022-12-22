朗豪坊跨年抽獎 送2萬份禮品

今年聖誕節好熱鬧，黛安知道，8大迪士尼與彼思人氣動畫角色，包括《怪獸公司》嘅毛毛及阿拱、《反斗奇兵》嘅勞蘇等，會化身QQ毛毛球帶大家走進朗豪坊暖笠笠嘅「迪士尼與彼思-Fluffy Festival」。現場仲設「Chill Fluffy」期間限定店，首賣近300款迪士尼Fluffy系列新產品。另外，即日起至明年2月5日，LP CLUB會員以電子支付工具喺場內單一消費滿$500，即可登記參加跨年激玩大抽獎，即抽即中超過2萬份獎品及禮券，包括SONY Playstation®5主機（光碟版）、SONY可換鏡頭Vlog相機ZV-E10L連鏡頭及$5,000 LANGHAM BEAUTY禮品卡等！

聖誕捐款為毛孩送暖

另外，一站式寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws（WNP），即日起至明年1月1日就會策動「毛孩聖誕送暖行動」，呼籲大家喺佳節行善，向被遺棄及流浪嘅動物分享愛與關懷。大家只要【按此】登入活動網頁掃瞄QR Code便可直接捐款畀指定愛護動物組織，支援佢哋嘅日常營運、買物資及照顧動物需要，活動咁有意義，黛安都要叫埋班姊妹多多支持呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 8大迪士尼與彼思人氣動畫角色走進朗豪坊

▲ 毛孩聖誕送暖行動可捐款支援指定愛護動物組織嘅日常營運